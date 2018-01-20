CHP’li vekilden CHP’li belediyede büyük vurgun!

CHP’li vekillerin belediyeleri nasıl rant kapısına çevirdiği bir kez daha gün yüzüne çıktı. FETÖ’nün casusu Enis Berberoğlu’na desteğe giden, Hükümetin mega projelerine karşı çıkan, sosyalist olmasına rağmen çocuğunu ABD’de dünyaya getiren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun CHP’li Mudanya Belediyesi ile kurduğu ilişki deşifre oldu. Şehir gazetesinin ulaştığı belgelerde, Kayışoğlu’nun milletvekili seçildikten sonra 2014 ve 2015 yıllarında Mudanya Belediyesi’nin avukatlığını yaptığı ve yüklü bir ücret aldığı belirlendi.



BİR YILDA REKOR PARA



Kayışoğlu’nun iki ortağı ile birlikte Mudanya Belediyesi’nden bir yılda aldığı 350 bin lira gibi astronomik ücretler şok etti. Edinilen bilgilere göre; Kayışoğlu ile iki ortağı sadece 2015 yılında belediyeye 350 bin lira avukatlık ücreti fatura etti. 01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Büşra Gönülveren 55 bin 927.11 TL, Serap Akkul 125 bin 449.15 TL ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise, 167 bin 833.74 TL’lik faturayı CHP’li Mudanya Belediyesi’ne tıkır tıkır ödetti.



6 KAT FAZLASI ÖDENDİ



Belediyenin herhangi bir avukatla maaş karşılığı anlaşıp hukuki işlemlerini yaptırma imkanı varken, Kayışoğlu ekibi tarafından 6 misline fatura edilmesi; yolsuzluk batağında boğuşan CHP’li belediyelerin kamu mallarını nasıl sömürdüğünü bir kez daha açığa çıkardı. CHP’li vekil ve ekibinin bu zamana kadar mahkemelerden elde ettiği gelirlerin avukatlara ve belediyeye mi aktarıldığı ise, araştırılıyor.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL