CHP'li vekilden bir garip hareket!

CHP Grubu adına konuşma yapmak için kürsüye gelen Özel, getirdiği çantadan siyah bir örtü çıkararak, kürsüye geçirdi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Konuşmanın yapılacağı mikrofonu kapatmayalım, muhalefetin sesini kısmayalım" dedi.

Kürsüden ayrıldıktan sonra bu siyah örtünün fiziken kaldırılacağını ifade eden Özel, yapılan İçtüzük değişikliğinin Meclis tarihinde, kürsüye "kara örtü, leke örttüğünü" savundu. Özel, CHP iktidarında, bu kısıtlamaları geri alan, muhalefetin denetim olanağını artıran teklife kendilerinin imza atacağını söyledi.

Özel'in konuşmasından sonra kavaslar kürsüdeki örtüyü kaldırdı.

TBMM Başkanvekili Aydın, parlamentonun, içtüzüğün teamüllerinin bulunduğunu, bu tür materyallerin kürsüye taşınmasının doğru olmadığını kaydetti. Aydın, Meclisin çalışma usul ve esaslarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.