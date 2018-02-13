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CHP'li vekilden 15 Temmuz ile ilgili skandal sözler

Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan CHP’li Çetin Osman Budak’ın, vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cü vatan hainlerine karşı direnen vatandaşların yargılanması gerektiğini söylediği sözler ortaya çıktı.

13 Şubat 2018 Salı 08:38

CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımını belirledi. 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultay'da Genel Başkanlık ve Parti Meclisi seçimleri yapılan CHP'de yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak İşveren Sendikaları ve Odalar'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

O SÖZLER ORTAYA ÇIKTI

15 Temmuz darbesinden 3 gün sonra yani 18 Temmuz'da Kanal B canlı yayınına katılan Çetin Osman Budak'ın darbeci askerlere karşı direne vatandaşlarla ilgili söyledikleri sözler şoke etti.

KAHRAMANLARI DARBECİLERLE AYNI KEFEYE KOYDU

Budak katıldığı canlı yayında darbeye direnen kahramanların o geceki eylemleri nedeniyle darbecilerle aynı cezayı alması gerektiğini söylemişti. (Beyaz Gazete)

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 08:38
  1. Çetin Osman Budak
  2. CHP
  3. Antalya
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi26 dk önce
    Al bir köpek daha
  • Yunus16Yunus1627 dk önce
    ALDIĞINIZ MAAŞLAR HARAM ZIKKIM OLSUN. TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMLERİN HAKKI VAR. HARAM OLSUN HARAM OLSUN HARAM OLSUN. BİRYERLERİNİZDEN BU DÜNYADA ÇIKSIN İNŞAALLAH.
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