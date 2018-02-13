CHP'li vekilden 15 Temmuz ile ilgili skandal sözler
Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan CHP’li Çetin Osman Budak’ın, vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cü vatan hainlerine karşı direnen vatandaşların yargılanması gerektiğini söylediği sözler ortaya çıktı.13 Şubat 2018 Salı 08:38
CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımını belirledi. 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultay'da Genel Başkanlık ve Parti Meclisi seçimleri yapılan CHP'de yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak İşveren Sendikaları ve Odalar'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
O SÖZLER ORTAYA ÇIKTI
15 Temmuz darbesinden 3 gün sonra yani 18 Temmuz'da Kanal B canlı yayınına katılan Çetin Osman Budak'ın darbeci askerlere karşı direne vatandaşlarla ilgili söyledikleri sözler şoke etti.
KAHRAMANLARI DARBECİLERLE AYNI KEFEYE KOYDU
Budak katıldığı canlı yayında darbeye direnen kahramanların o geceki eylemleri nedeniyle darbecilerle aynı cezayı alması gerektiğini söylemişti. (Beyaz Gazete)
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