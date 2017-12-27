CHP'li vekilden 15 Temmuz gazilerine hakaret

FETÖ'cü darbe girişimine karşı, sürekli "tiyatro" benzetmesi yaparak hain kalkışmayı sulandıran Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP, bu sefer darbeye direnen gazilere dil uzattı.

DARBEYE DİRENENLERE HAKARET

Bir radyo yayınına katılan CHP'li vekil Aldan, darbeye direnen kahramanların o geceki eylemleri nedeniyle ceza almasının önüne geçen düzenlemeyi çirkin ifadelerle şöyle tanımladı:

"Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır."

Güneş