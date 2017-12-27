CHP'li vekilden 15 Temmuz gazilerine hakaret
CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere direnen vatandaşlara açık açık hakaret etti.27 Aralık 2017 Çarşamba 09:26
FETÖ'cü darbe girişimine karşı, sürekli "tiyatro" benzetmesi yaparak hain kalkışmayı sulandıran Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP, bu sefer darbeye direnen gazilere dil uzattı.
DARBEYE DİRENENLERE HAKARET
Bir radyo yayınına katılan CHP'li vekil Aldan, darbeye direnen kahramanların o geceki eylemleri nedeniyle ceza almasının önüne geçen düzenlemeyi çirkin ifadelerle şöyle tanımladı:
"Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır."
Güneş
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Muhittin 9 dk önce Senden iyi itmi olur hayda10 dk önce hain görmek isteyen bu itin suratına iyi baksın özkannn15 dk önce Yorumlarin tamamı güzel...benim merak ettigim bu güzel yorumlari burada beğenmeyen fetocular...halen faaller hainler.. Mustafa16 dk önce Chp lilerin yüzüne bak insana benzeyenleri varmı M23 dk önce Chp den nefret ettigim kadar hicbirseyden nefret etmiyorum su itin ruhsuz sifatina bakin bunlara oy veren bu vatani asla sevemez. Mustafa23 dk önce Vekile bakın hele milletine hakaret ediyor bundan millete fayda GELİRMİ? Sinan7024 dk önce Bu it barak da kim.yunanları tenzih ederim,kesin yonan tohumudur. yazıYORUM26 dk önce .... herif bize it diyor .... ihsan27 dk önce itin başı sensin darbeye kalkışırsanız alısınız dersinizi densiz herif lafmı seninki ALP27 dk önce GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ. BÜTÜN HARİCİ VE DAHİLİ DÜŞMANLAR VE TASMALILAR BİLSİN Kİ!!! TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN ÖNÜNE GEÇEMEYECEKSİNİZ.