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CHP'li vekilden 15 Temmuz gazilerine hakaret

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere direnen vatandaşlara açık açık hakaret etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:26
CHP'li vekilden 15 Temmuz gazilerine hakaret

FETÖ'cü darbe girişimine karşı, sürekli "tiyatro" benzetmesi yaparak hain kalkışmayı sulandıran Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP, bu sefer darbeye direnen gazilere dil uzattı.

DARBEYE DİRENENLERE HAKARET

Bir radyo yayınına katılan CHP'li vekil Aldan, darbeye direnen kahramanların o geceki eylemleri nedeniyle ceza almasının önüne geçen düzenlemeyi çirkin ifadelerle şöyle tanımladı:

"Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır."

Güneş

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:26
  1. tiyatro
  • Muhittin Muhittin 9 dk önce
    Senden iyi itmi olur
  • haydahayda10 dk önce
    hain görmek isteyen bu itin suratına iyi baksın
  • özkannnözkannn15 dk önce
    Yorumlarin tamamı güzel...benim merak ettigim bu güzel yorumlari burada beğenmeyen fetocular...halen faaller hainler..
  • MustafaMustafa16 dk önce
    Chp lilerin yüzüne bak insana benzeyenleri varmı
  • MM23 dk önce
    Chp den nefret ettigim kadar hicbirseyden nefret etmiyorum su itin ruhsuz sifatina bakin bunlara oy veren bu vatani asla sevemez.
  • MustafaMustafa23 dk önce
    Vekile bakın hele milletine hakaret ediyor bundan millete fayda GELİRMİ?
  • Sinan70Sinan7024 dk önce
    Bu it barak da kim.yunanları tenzih ederim,kesin yonan tohumudur.
  • yazıYORUMyazıYORUM26 dk önce
    .... herif bize it diyor ....
  • ihsanihsan27 dk önce
    itin başı sensin darbeye kalkışırsanız alısınız dersinizi densiz herif lafmı seninki
  • ALPALP27 dk önce
    GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ. BÜTÜN HARİCİ VE DAHİLİ DÜŞMANLAR VE TASMALILAR BİLSİN Kİ!!! TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN ÖNÜNE GEÇEMEYECEKSİNİZ.
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