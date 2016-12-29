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CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi!

TBMM Anayasa Komisyonu'nda söz alan CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal​ ve Mehmet Tüm, Yavuz Sultan Selim için çirkin sözler sarf ederek 'katil' benzetmesi yaptı. Sarıbal, kendisine tepki gösteren AK Partili Hakan Çavuşoğlu'nu, "Seninle görüşeceğiz" diyerek tehdit etti.

CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 00:17
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TBMM Anayasa Komisyonu'nda konuşan CHP'li milletvekilleri Yavuz Sultan Selim hakkında haddini aşan sözler sarf etti.

Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın "Alevi çalıştayı yaptınız ama hiç bir şey çıkmadı. Çalıştayda sadece Yavuz Sultan Selim Katil Köprüsü çıktı" sözleri komisyonda gerilime neden oldu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Sarıbal'a tepki göstererek özür dilemesini istedi. Poyrazlı, "Sen kimsin Yavuz Sultan Selim'e katil diyorsun?" diye bağırdı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Sarıbal'a tepki gösterdi. Bunun üzerine oturduğu yerden kalkan Sarıbal, Çavuşoğlu'nu "Seninle görüşeceğiz" diyerek tehdit etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, "Yavuz Sultan Selim Aleviler açısından bir katildir. Bunu herkes bilir" şeklindeki çirkin sözleri tansiyonu daha da yükseltti.

Yaşananlar üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Bizim önerimiz bugün kardeşliği savunmaktır. Tarihe ilişkin kışkırtıcı dil kardeşliğimizi zedeler" dedi.

 
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HABER YORUMLARI
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Ali

sizin gibi vatan düşmanı olan ve devleti arkqdan vurmaya çalışan hainleri öldürdü iyi de yaptı.chp te sorarlar o zaman niye pkk yı yıllarca (sözde)kötülediniz.onları da öldürmeyin.başka misal neden dersimi bombalayıp kürt alevilerini öldürdünüz.bide isyanı bastırdım diye övünüyonuz.yavuz isyan bastırınca kötü siz olunca mübarek.geçin bu ayakları.

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veli kayabaş

selam.chpliler siyonist lider rocildlerin orgutledigi ve 21 km2 vatan osmanli topragini dusmanlara lozanda sattigi ittihat terakki partisiningayri mesru vatan hainleridir.alevileri chp katletmistir.

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İsmail

Siz o cihan padişahının attığı tırnak bile olamazsınız, soy kütüğünün ağaç cinsi belirsizlerdende bu beklenir...

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baybars

Chp turkiyenin sirtindaki bir yuktur bu yuku ne zaman atarsa ozaman rahatlar pkkya dhkpcye herturlu desdegi veren fetoye kol kanat geren chpdir sim yavuza katil diyen chp binlerce insanimizin katillerine desdek veren chp katil degil de nedir

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Turkk

Keske hepinizi kesseydi...simdi cok rahat ederdik...fitne fesat olmazdi...o zamanda fitne idiniz ..simdide fitnesiniz

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