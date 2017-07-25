CHP'li vekil ruloyla geldi

Genel Kurulda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

TANRIKULU'NUN RULOLU KANUN TEKLİFİ

Tanrıkulu, konuşma yapmak üzere, şimdiye kadar verdiği kanun tekliflerinden hazırladığı ruloyu oturduğu yerden kürsüye kadar açarak geldi.