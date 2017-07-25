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CHP'li vekil ruloyla geldi

Genel Kurulda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuşma yapmak üzere, şimdiye kadar verdiği kanun tekliflerinden hazırladığı ruloyu oturduğu yerden kürsüye kadar açarak geldi.

25 Temmuz 2017 Salı 20:04
CHP'li vekil ruloyla geldi

Genel Kurulda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

TANRIKULU'NUN RULOLU KANUN TEKLİFİ

Tanrıkulu, konuşma yapmak üzere, şimdiye kadar verdiği kanun tekliflerinden hazırladığı ruloyu oturduğu yerden kürsüye kadar açarak geldi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 20:04
  1. sezgin tanrıkulu
  2. chp rulo
  • yavuz 1517yavuz 151726 dk önce
    CIA ajanı sezgin Tanrıkulu, fetö'cü sezgin Tanrıkulu, pkk'lı sezgin Tanrıkulu, DEVLET ve MİLLET düşmanı sezgin Tanrıkulu.
  • MbMb26 dk önce
    Merak ettim tuvalet kağıdınamı yazmış kanunları buradan özle görüyorum
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