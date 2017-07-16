CHP'li vekil PKK destekçisi belediyelere sahip çıktı!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hazırladığı 'kayyım' raponunda, Eylül 2016 tarihinden itibaren DBP'li belediyelerin eş başkanlarının görevden alınmaları veya tutuklanmaları üzerine atanan kayyımların uygulamaları bölgede ciddi rahatsızlıklar oluşturduğunu, halkın kendi oylarıyla seçtiği belediye başkanları yerine Ankara'dan atanan kayyumların yerel yönetimin başına getirilmesinin kendisinin zaten bölge halkının iradesine yönelik saygısızlık olduğunu söyledi.

Bu uygulamanın kendisinin bölge halkında derin bir incinme yaratırken, kayyumların gerçekleştirdikleri faaliyetler de bu duyguyu daha da derinleştirdiğini belirtti.