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Atıcı'ya göre CHP'nin tek rakibi HDP'ymiş!

CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, HDP'nin yanında yer almadıklarını aksine en büyük rakiplerinin HDP olduğunu iddia edince dalga konusu oldu.

30 Ocak 2018 Salı 08:31
Atıcı'ya göre CHP'nin tek rakibi HDP'ymiş!

CNN Türk'te yayınlanan bir programda Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Suriyeli sığınmacılar konuşuldu.

Programın bir bölümünde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'yi HDP ile birlikte, söylemleriyle teröre destek vermekle suçlayınca Aytuğ Atıcı tepki gösterdi.

"CHP'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ HDP''

CHP'li Atıcı, HDP'nin partisinin en büyük rakibi olduğunu söyleyerek, kendilerinden HDP dışında hiçbir partinin oy devşiremediğini savundu. Bunun üzerine konuklardan Mehmet Şahin gülerek, "Ana muhalefet partisinin en büyük rakibi HDP ise size hayırlı olsun" dedi.

HALBUKİ CHP VE HDP KOL KOLA!

Halbuki CHP her platformada PKK'nın arka bahçesi olan HDP ile kol kola giriyor. Milletvekilleri PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hapisteki Selahattin Demirtaş'a selam göndererek Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'katil' diyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sözde 'Adalet Yürüyüşü'nde HDP'li vekillerle kol kola yürüyor.

Öte yandan CHP'li Aytuğ Atıcı, seçimlerde sadece HDP'nin partilerinden oy devşirdiğini iddia etse de, son yerel seçimlerde birçok CHP'li belediyeyi AK Parti kadroları kazanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 08:31
  1. Aytuğ Atıcı
  2. CHP
  3. HDP
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