CHP'li vekil milleti böyle sömürdü
CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin 1 yılda Meclis imkanlarından faydalanarak yaptığı harcamalar pes dedirtti.22 Aralık 2017 Cuma 15:47
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Türker Akıncı'nın moderatörlüğünü yaptığı Ne Var Ne Yok programında, CHP Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin Meclis'in imkanlarından nasıl yararlandığı masaya yatırıldı.
1 YILDA 115 BİN 303 KİLOMETRE
CHP Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, makam aracıyla gerçekleştirdiği mesafe dudak uçuklattı. Hakverdi 1 yıl içerisinde 115 bin 303 kilometre yol kattetti. Dünyanın çevresi 40. 075 km. Buna göre CHPli Hakverdi'nin kattetiği kilometre miktarı dünya etrafında 3 tur atmaya denk geliyor. Güney kutup noktasıyla kuzey kutup noktası arasındaki mesafe ise 19.980 km. Hakverdi bir kutuptan diğerine arabasıyla 6 defa dolaşacak kadar yol yapmış oldu. TBMM'ye ait makam aracıyla 1 yılda 3 kez dünya turu, 6 defada kutuplar arası yolculuk yapan CHP'li vekile vatandaş tepki gösterdi.
77.882 TL'LİK HABERLEŞME MASRAFI
Hakveri'nin, akaryakıt faturasından sonra haberleşme rekoru da kırdı.
Hakverdinin 77.882 TL'lik haberleşme masrafı dudak uçuklattı.
Vatandaş dudak uçuklatan bu rakamlara isyan etti.
Kaynak: Beyaz Gazete
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ismail demir.13 sa önce sadece chp li vekillerinmi makam arabası var sadece onların faturalarını mı ödüyoruz diğer partilerin vekillerinde yok mudur acaba böyle abartılı rakamlar. vardır elbette ama bunlar çıkıyor sadece. hepsi cebinden ödesin o zaman makam araçlarını alın sadece hizmet araçları kalsın telefon faturalarını da cebinden ödesinler. ama yok olmaz. Neriman19 sa önce İyi de bu kedi değil hayvan değil! İnsan"diye veriliyor o imkan! Allah irade vermiş sığır değil ya! kaleli20 sa önce ne yazalım doğalgaz yok battaniye ile idare ediyoruz ay sonu gelince emekli maaşını alıp iki yüz liralık gaz alabileceğim gündüz yakıp gece söndürmezsek mahvoluruz.bu adamlar da bizleri temsil ediyorlar. kaleli20 sa önce bu soğuk günlerde doğalgaz almaya paramız yok alsak ta ne zaman bitecek diye kara kara düşünürken şu hale bakın şu rezalete bakın nefret uyandırıyor içimiz kan ağlıyor.vergilerimiz tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı nasıl da çarçur ediliyor kim bunları yapıyor ise Allah onların belasını versin. Rana1 gün önce Ahirette hesaplaşırız muzdarip1 gün önce hakvermiş dolaşiiir.... hamido 1 gün önce Allah korkusu edp haya olmassa haram dan mı sakınacak TürkoğluTürk1 gün önce Once bunun Allah belasini versin.sonrada o yavsaga bu imkani verenlerin.gariban vatandas zamlardan nefes alamaz.milletin hain yiyicileri okuz gibi yer.yiyin bakalim.adalet gelmedigi surece esitlik saglanmadigi surece yagmurlu havada bir damla su yok size.adaletiniz batsin yere.bu seref yoksunu vekilleri aylik binbesyuz lira verip gecinin diyeceksin.o yediginiz paralar haraaaam haraaaam haramm...................................utanmaz kopekler.... cccihaddd1 gün önce Kaçak mazot işi ne girmiş olmalı yada akaryakıt istasyonundaolabilir yoksa da artık vardır. Selim1 gün önce Bu tip harcamalar Meclise değil hangi partiye bağlıysa ona fatura edilmelidir.