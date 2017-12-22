CHP'li vekil milleti böyle sömürdü

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Türker Akıncı'nın moderatörlüğünü yaptığı Ne Var Ne Yok programında, CHP Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin Meclis'in imkanlarından nasıl yararlandığı masaya yatırıldı.

1 YILDA 115 BİN 303 KİLOMETRE

CHP Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, makam aracıyla gerçekleştirdiği mesafe dudak uçuklattı. Hakverdi 1 yıl içerisinde 115 bin 303 kilometre yol kattetti. Dünyanın çevresi 40. 075 km. Buna göre CHPli Hakverdi'nin kattetiği kilometre miktarı dünya etrafında 3 tur atmaya denk geliyor. Güney kutup noktasıyla kuzey kutup noktası arasındaki mesafe ise 19.980 km. Hakverdi bir kutuptan diğerine arabasıyla 6 defa dolaşacak kadar yol yapmış oldu. TBMM'ye ait makam aracıyla 1 yılda 3 kez dünya turu, 6 defada kutuplar arası yolculuk yapan CHP'li vekile vatandaş tepki gösterdi.

77.882 TL'LİK HABERLEŞME MASRAFI

Hakveri'nin, akaryakıt faturasından sonra haberleşme rekoru da kırdı.

Hakverdinin 77.882 TL'lik haberleşme masrafı dudak uçuklattı.

Vatandaş dudak uçuklatan bu rakamlara isyan etti.



Kaynak: Beyaz Gazete