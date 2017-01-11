CHP'li vekil için müebbet hapis istemi!

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi.

CHP'li vekil için müebbet hapis istemi!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 11:26
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Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı MİT Tırları görüntülerinin yayınlanması davasında mütalaa açıklandı. Savcı, Berberoğlu’nun “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan müebbet ve "örgüt üyeliği" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini isterken, Dündar ve Gül’ün ise sadece “örgüt üyeliği” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini istedi.

 
EtiketlerCan DündarErdem Gülson dakikaCHP İstanbul milletvekili Enis BerberoğluCumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can DündarAnkara Temsilcisi Erdem GülMİT TırlarıMİT Tırları davası
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