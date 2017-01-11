CHP'li vekil için müebbet hapis istemi!

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Mutlaka izleyin! Şoförlere çok önemli uyarı!

İstanbul'da yağan karın ardından pek çok araç beyaz örtünün altında mahsur kaldı. Sürücüler ise bu durumun ardından kolları sıvayıp temizliğe girişti. İşin uzmanı ise kar temizliğinin nasıl olması gerektiğiyle uyarılarda bulunarak traş köpüğü, sirke ve kolonya ile yapılacak temizliği anlattı.