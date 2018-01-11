CHP'li vekil fena rezil oldu! Kendine pay biçmeye çalışırken...

Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalının 'Gönül Dağı' adlı programının özel bölümüne konuk oldu. Hollandalı Haber Muhabiri Wilco van Herpen ile seyahat eden Yıldırım, baba yadigarı 1978 model bir otobüsün şoför koltuğuna geçerek otobüsü kullandı.

8 Ocak 2018 tarihinde yani 2 gün önce ise, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kamyon sürücülerinin yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla tır kullanarak İstanbul'dan başladıkları yolculukta Ankara'ya ulaşmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, twitter hesabından Başbakan'ın kendilerinden kopya çektiğini ima etti.

'Biz kamyonun şoför koltuğuna geçip kamyon sürünce Başbakan hemen otobüsün şoför koltuğuna geçip otobüs kullandı' diyen Erdoğdu, 'Sonuçta hükümet unuttuğu şoför esnafını hatırlamak zorunda kaldı... Böyle böyle görünmezleri görünür yapacağız...' ifadelerini kullandı.

ÇEKİMLER O TARİHTEN ÖNCE YAPILDI

Ancak durum Erdoğdu'nun dediği gibi değildi. Erdoğdu ve Yalım, 8 Ocak günü tır kullanırken, Başbakan Yıldırım'ın program için otobüs kullandığı tarihin çekimleri çok daha önceydi.