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CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!

CHP'li Aykut Erdoğdu, yaptığı telefon aramasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca çılgına döndü.

16 Temmuz 2017 Pazar 01:37
CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminin yıldönümünde şehitler dualarla anıldı.

ERDOĞAN'IN SES KAYDI

00.13'te Türkiye genelinde selalar okunmaya başladı. Bu sırada Turkcell hattından arama yapanlar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duydu.

Erdoğan, ses kaydında ''Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gününüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.'' ifadelerini kullandı. 

"TELEFONDA BİLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses kaydının çıkması CHP'yi rahatsız etti. Konuyla ilgili tweet atan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ''Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor... Bu kadar hakaretin üstüne bu nedir be... Kabus gibi.." dedi. 

HATLARINI İPTAL EDECEK

CHP'li vekil, Turkcell hatlarını iptal edeceğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 01:37
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Sosyal Medya
  3. tweet
  4. kabus
  5. chp'li vekil
  6. Partiler Haberleri
  • HAŞMETHAŞMET16 dk önce
    öldükten sonrası hayat olmadığına inanan bu adam ne yaşarsa bu dünyada yaşayacağına inanıyor..tüm mücadeleleri bu dünya için
  • Tele FerikTele Ferik22 dk önce
    Gibisi faxla olmus. Resmen kabus...
  • yusufyusuf27 dk önce
    delirmene gerek yok paşam turkcell kullanma sizin için özel kontrollü hatlar cıkıyor onu kullanın
  • AviniAvini29 dk önce
    Daha sizin rüyalarınızda kabus olupgeceler uyumayıp gündüzleri sarhoş olacak çıldıracaksınız / sonuç deli CHPli olacaksınız
  • Nedim sakinNedim sakin38 dk önce
    Tayyip böyle yapmaya ddevam etsin sevenlerinide bıktırır. Ki ben 3 sinir ilacıyla bile o sese katlanamam.
  • NusrtNusrt51 dk önce
    YandaşVodafone leri var oraya gecsinler yakışır
  • Hıfzı Oğuz Hıfzı Oğuz 55 dk önce
    Ne düşüneyim? Her şey ortada: Adamın resmine bakınca çenesinin beyninden daha büyük olduğu gerçeğini düşünüyorum. Bu soytarı değil miydi, o telefon faturasını CHP nin bir şekilde ödeyeceğini söyleyen... Ayıptır ayıp, biz söylesek insan içine çıkamayız.
  • KocakurtKocakurt1 sa önce
    İnanın ben de kabus sandım. Gerçekten hiç şık olmadı.İşi çok sulandırdı.
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Asıl siz 80 yıldır bu milletin üzerine kabus gibi çöktunuz erdoganin liderliğinde bu kabus sona erdi millet nefes aldı birazda siz kabus görün bakalim nasilmis.
  • Rifat Rifat 1 sa önce
    Konuşma terbiyesiz, Cumhur Başkanımız adam adam sizin gibi terörist destekçisi değil, milletin sevdalısı hakkın aşığı devlet Başkanımız Erdoğan
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