CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminin yıldönümünde şehitler dualarla anıldı.

ERDOĞAN'IN SES KAYDI

00.13'te Türkiye genelinde selalar okunmaya başladı. Bu sırada Turkcell hattından arama yapanlar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duydu.

Erdoğan, ses kaydında ''Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gününüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

"TELEFONDA BİLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses kaydının çıkması CHP'yi rahatsız etti. Konuyla ilgili tweet atan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ''Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor... Bu kadar hakaretin üstüne bu nedir be... Kabus gibi.." dedi.

HATLARINI İPTAL EDECEK

CHP'li vekil, Turkcell hatlarını iptal edeceğini de sözlerine ekledi.