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CHP'li Gürsel Tekin'in saçma yorumuna sunucunun bomba tepkisi

CHP'li Gürsel Tekin, oylarının yüzde 49 oranında olduğunu söyleyince Didem Arslan şaşkınlığını gizleyemedi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:01

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, AK Parti'ye oy verenlerin de CHP kurultayını büyük bir heyecanla takip ettiğini söyledi.

CHP YÜZDE 25 BANDINDA

Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz, CHP'nin sürekli yüzde 25 bandında olduğunu hatırlattı.

"SİZİN OYUNUZ MU YÜZDE 49?"

"Hayır, yüzde 49'a geldi" diye Yılmaz'ın sözünü kesen Gürsel Tekin, "Sizin oyunuz mu yüzde 49" sorusuna "Hepimizin. Hepimizin. Türkiye'de her şey değişti." diye konuştu

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 16:01
  1. Gürsel Tekin
  2. CHP oy oranı

YORUM YAZ

  • halil45halil4554 dk önce
    chp tam komedi partisi
  • Halis SığırcıHalis Sığırcı1 sa önce
    9% demek istedi herhalde...
  • Berlinden GURBETCIBerlinden GURBETCI1 sa önce
    Dogru söylemizBIZDE SÖYLÜYORUZ.CHP HDP IP SP FETO BUNLAR IN HEPSININ BIR OLDUGUNU SÖYLÜYOR.BENCE GERCEK CI DOGRUYU SÖYLÜYOR.
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