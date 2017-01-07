CHP'li Tanaldan provokatif paylaşım

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin anayasaya hem Meclis'te hem de referandumda 'evet' oyu vereceğini açıklamasının ardından bazı çevreler atağa geçti.



AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda pazartesi günü başlanacak. Genel Kurul'a gelmesine sayılı günler kala süreci baltalamak isteyenler sahte iddialarla provokasyona başladı.



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Twitter'dan MHP'li vekillerin şahsi telefon numaralarını paylaşarak vekillerin üzerinde baskı kurulması çağrısı yaptı. MHP'li seçmene seslenen Tanal'ın bu davranışı tepki çekti.



MHP'den ihraç edilen genel başkan adaylarından Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliğine 'hayır' oyu vereceklerini bir bildiri ile açıklamıştı. Parti içerisinde kendileri gibi düşünen başka milletvekilleri de olduğunu belirten bu isimler, TBMM'de hayır oyu çıkması için çalışacaklarını söyleyip ortaya korku iklimini yaymaya çalışmıştı.



