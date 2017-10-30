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CHP'li sözcüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ederek 'Faşist diktatör' dedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:39
CHP'li sözcüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ'ın Süleymanapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek vermek için kente geldi.

"FAŞİST DİKTATÖRDÜR"

Üç Kemaller Parkı'nda toplanan kalabalığa seslenen Tezcan, "Şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi-demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." dedi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 16:39
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. erdoğan'a hakaret
  • Mehmet BALABANMehmet BALABAN29 dk önce
    .... Hadi ordan....
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