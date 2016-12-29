CHP’li Şişli Belediyesi komünistlerin karargâhı gibi

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SELİM YAZICI - HDP bileşenlerinden yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti’nin (MLKP) siyasi uzantısı Ezilenlerin Sosyalist Partisi - Platformu (ESP), bozguncu faaliyetlerine CHP desteği ile devam ediyor. Toplantıları için CHP’li Şişli Belediyesi’nin salonlarını kullanan ESP’liler, yeni anayasa tasarısına karşı çıkma bahanesiyle bir araya geldikleri son toplantılarında yine ‘sokağa çıkma’ ve ‘kaos’ çağrısında bulundular.

“TEK İHTİYACIMIZ SOKAKTA OLMAK!”

CHP’li belediyeye bağlı Şişli Kent Kültür Merkezi’nde HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş ve ‘Alevi’ temsilcilerin katıldığı bir etkinlikte konuşan ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu, başkanlık sistemine karşı ‘hayır’ cephesinde birleşme çağrısı yaparak, “Tek ihtiyacımız sokakta olmak. Direne direne kazanacağız” dedi. Otlu, terör örgütlerinin yuvalandığı bazı mahallelerdeki şebekelerinin dağıtılmasından da yakınarak, “kazandığımız alanlara sahip çıkma çağrısı yapıyorum” dedi.

Şu anda HDP’nin bir ‘hayır cephesi’ örmeye çalıştığını kaydeden ESP’li Otlu, CHP’nin de başkanlık sistemine karşı ‘hayır’ cephesinde yer alacağını belirtti. Otlu, AK Parti ve MHP tabanlarının da aslında ‘başkanlık’ istemediğini öne sürdü. ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘milli seferberlik’ çağrısının çöktüğünü de aklınca yorumlayarak, “Ettiği gece seferberliği çökmüştür. HDP binalarının yakılması için gelen güruhun ne kadar az olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı.

HAYRİ İNÖNÜ, AMCASININ YOLUNDA…

MLKP’nin uzantısı ESP’nin CHP binalarında toplantılar düzenlemesi, 1991’de Erdal İnönü’nün genel başkanlığını yaptığı SHP’nin ilk PKK’lı milletvekillerini Meclis’e taşıması olayını akıllara getirdi. Erdal İnönü’nün yeğeni Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de amcası gibi aşırı sol örgütlere kucak açması ile dikkat çekmeye başladı.