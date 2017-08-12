CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki çeken Eren paylaşımı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın ismini anmadan sözde Eren Bülbül'ü andı. Ama aynı Tanrıkulu DHKP-C'li teröristin cenazesinde boy göstermiş ve fotoğrafları basına yansımıştı.

Tanrıkulu terörist cenazesinde