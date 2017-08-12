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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki çeken Eren paylaşımı

Daha önce DHKP-C'li teröristin cenazesine katılan, PYD içinse 'bir terör örgütü değil' diyen Tanrıkulu PKK'yı anmadan teröre lanet okudu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:55
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki çeken Eren paylaşımı

CHP Genel Başkan Yardımcısı  Tanrıkulu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın ismini anmadan sözde Eren Bülbül'ü andı. Ama aynı Tanrıkulu DHKP-C'li teröristin cenazesinde boy göstermiş ve fotoğrafları basına yansımıştı.

Tanrıkulu terörist cenazesinde

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:55
  1. chp
  2. pkk
  3. Sezgin Tanrıkulu
  4. SİYASET Haberleri
  • CemilCemil31 dk önce
    Bunlar ne biçim insan.. Yüzüne bakıyom, bir daha bakıyom.. Kelime bulamıyom.. Allah bildiği gibi yapsın inşaallah..
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