CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na PM şoku!
Terör örgütü PKK'yı sevindiren açıklamalara imza atan Tanrıkulu, PM üyeliği seçimlerinde delegelerden yeterli oyu alamadı.05 Şubat 2018 Pazartesi 17:46
Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü dönemde yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na karşı parti içerisinde de bir tepki oluştu.
SİHA SEZGİN PM'DE YOK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi üyeliği seçimleri için hazırladığı anahtar listede yer alan Tanrıkulu, delegeden destek alamadı.
Teröristleri sevindiren açıklamalar yapan Sezgin Tanrıkulu, Parti Meclisine giremeyen 9 kişi arasında yer aldı.
9 KİŞİ LİSTE DIŞINDA
Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almasına rağmen PM'ye giremeyen isimler: Ekrem Kerem Oktay, Sezgin Tanrıkulu, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz , Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Celal Çelik ve Fatma Güner.
Tanrıkulu, terörle mücadelenin omurgasını oluşturan SİHA'ların PKK'ya karşı kullanılmaması için elinden geleni yapmıştı.
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