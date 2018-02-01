CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söyledi.01 Şubat 2018 Perşembe 22:51
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu oldu.
Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Böke'ye Kübra Par "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.
"TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR BİLGİMİZ YOK"
Terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle cevap verdi.
Öte yandan, CHP'li isimler Özgür Suriye Ordusu'nu ise terör örgütü olarak tanımlayarak kamuoyunun tepkisini çekiyor.
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Kadir bashoruz46 dk önce Bu kadinda kim bundan ne ogrene bilirsin esas yetkili kisiler konuk etsin bbu haber turkde azdeyil bunlara bu imkani veriyor ne yaparsa yapsin bunlara soranmi var bundan hain cok var Osmanlı kadını 46 dk önce Bizde sizin terör örgütüne üye olup olmadığınızı merak ediyoruz. Malum göbek bağınız var böke misin,boka mısın? osmanoğlu202354 dk önce Hah işte birde senin maydanozun eksikti!... Rabia Zafer 56 dk önce PYD Terör Örgütü Değil, Ama ÖSO Terör Örgütü Öylemi Şerefsizler. n57 dk önce korku var birinin arkasından sinerek mi terör diyecek bilmemki bu yüzdenistibarat tutamak yapmak istiyorbu vekil nereden gezmişmeclise girmedi galibaşimdiyekadar mit birşey dememiş bu kadınaey mit neden söylemediniz bugadinadavulu zurnacaldinizgörmemiş duymamış sizde HABER vermelisiniz bu gadinaayıbını oluyor haamit bahbirdahigörmeyim böyle yaptığınıhaber veriringadina Faik1 sa önce Apo itinin futbol sahası büyüklüğündeki anıtı orada ne arıyor aponun resminin ağzına soktuğumuz som füzesi kime girdi? n1 sa önce korku var birinin arkasından sinerek mi terör diyecek bilmemki bu yüzdenitibari tutamak yapmak istiyorvurdu vekil nereden gezmişmeclise girmedi galibaşimdiyekadar mit birşey dememiş bu kadınamite neden söylemediniz bukadar bu davulu zurnabu caldinizgörmemiş duymamış sizde HABER vermelisiniz ayıbını oluyor haamit bahbirdahigörmeyim böyle yaptığınıhaber veriringadina FATİH1 sa önce bunlar milli değil,ki millidüşünebilsin........... n1 sa önce korku var birinin arkasından sinerek mi terör diyecek bilmemki bu yüzdenitibari tutamak yapmak istiyorvurdu vekil nereden gezmişmeclise girmedi galibaşimdiyekadar mit birşey dememiş bu kadınamite neden söylemediniz bukadar bu davulu zurnabu caldinizgörmemiş duymamış sizde HABER vermelisiniz ayıbını oluyor haamit bahbirdahigörmeyim böyle yaptığınıhaber veriringadina mfg1 sa önce Devletin milletvekili ve temsilcileri Tsk ile hareket eden gruba terör örgütü diyor.Ve pkknın isim değiştirmiş hali pydye terör örgütü diyemeyiz diyor.Bu denli ihaneti yapıyorlar bunların vekilliklerini düşürüp vatan hainliğiyle yargılayacak birim yoksa bunlarda bunu demekte sonuna kadar haklı .Yarın çıkıp öcalan kahraman deselerde gayet haklılar.Nasılsa yanlarına kar kalıyor.Nasılsa oyları hiç düşmüyor nasılsa Dünyada başka hiçbir devlet vatan hainlerini meclise sokmaz.