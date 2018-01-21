CHP'li şarlatandan Afrin operasyonu sonrası küstah sözler
CHP Belçika Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Balcı Kazcı, Afrin operasyonu sonrası camilerde Fetih Suresi’nin okunmasından rahatsız olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret etti.21 Ocak 2018 Pazar 12:21
YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri, dün itibariyle Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütü YPG’ye yönelik operasyon başlattı. Operasyona birçok kesimden destek mesajları gelirken, CHP’de yine çatlak sesler yükseldi.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA HAKARET
Büyük operasyon sonrası açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bütün camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi’nin okunması talimatını verdi. Erbaş’ın anlamlı talimatından rahatsız olan CHP Belçika Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Balcı Kazcı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında hızını alamayıp Ali Erbaş’a hakaretlerde bulundu. Kazcı mesajında şu çirkin ifadeleri kullandı;
“Şuan itibarıyla diyanet şarlatanı camide "fetih" suresini okuyor, müslüman müslümanı kırsın diye. Din bu demişti sevgili Turan Dursun.”
Operasyonun başladığı saatlerde Almanya'da bulunan ve dün operasyona ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kahraman ordumuza güvenimiz tam operasyona da desteğimiz tam. Bizim için önemli olan sınırlarımızın güvenliği. Hiçbir ülke kendi sınırlarında terör örgütünün yuvalanmasını istemez. Türkiye’nin sınırlarında terör örgütünün konuşlanması hepimizin tepki göstereceği bir olaydır.Türkiye’nin temaslar neticesinde hava sahasını kullanabilmesi çok önemlidir” ifadelerini kullanmıştı.
Afrin operasyonuna destek veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Belçika Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Balcı Kazcı'nın açıklamaları sonrası harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.
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Alper13 dk önce Bizim derdimiz sana batıyorsa defol bu topraklardan.Bizim derdimiz terör estirenler topraklarımıza göz dikmesinler diye girdik oralara.bizim derdimiz senin derdin değilsebeş dakika durma buralarda sayın terörist sever abdo15 dk önce yahu şu nonoşun haberini yapmayın bari Osmanlı kadını 20 dk önce Ulan şerefsiz, aşağılık mahluk, bre kafir, mendebur!!!!Çatla ulan, kahrından geber, sen ulumaya devam et!Bizim yolumuz, dinimiz bellidir! Senin yolun nedir,hele bi söyle de .......... HAYDAR27 dk önce O CENAHTAN BİR GÜZELLİK BEKLEMİYORUM. ALLAH MÜSTEHAKLARINI VERSİN. Şerif34 dk önce En nefret ettiğim şey dinsizlerin dinci gibi yorum yapması tabi chp Alaettin kılıç 34 dk önce KUSURA BAKMAYINSIZİN ÇABANIZ MÜSLÜMANI MÜSLÜMAN KIRSIN DİYE ÇABALAMAK ŞİMDİ MÜSLÜMAN DÜŞMANINI TANIYOR HİÇ MERAK ETME ESKİ DEVİRLER ÇEKTİ KAFİRİN MÜNAFIĞIN YÜZÜ ÖYLE BİR BELLİ OLUYOR KI ADETA KÜFÜR OLDUĞUNUANLATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY BİLMİYOR Alaettin kılıç 35 dk önce KUSURA BAKMAYINSIZİN ÇABANIZ MÜSLÜMANI MÜSLÜMAN KIRSIN DİYE ÇABALAMAK ŞİMDİ MÜSLÜMAN DÜŞMANINI TANIYOR HİÇ MERAK ETME ESKİ DEVİRLER ÇEKTİ KAFİRİN MÜNAFIĞIN YÜZÜ ÖYLE BİR BELLİ OLUYOR KI ADETA KÜFÜR OLDUĞUNUANLATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY BİLMİYOR Nebi36 dk önce Ne O can seslerimi bekliyordun egri bas vatandaş38 dk önce Kitapsız Turan Dursun hayranından başka ne beklenirdi? Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..42 dk önce Müslüman Müslümani öldürmüyor mu ? Neresi yanlis ?