Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'li şarlatandan Afrin operasyonu sonrası küstah sözler

CHP Belçika Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Balcı Kazcı, Afrin operasyonu sonrası camilerde Fetih Suresi’nin okunmasından rahatsız olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret etti.

21 Ocak 2018 Pazar 12:21
CHP'li şarlatandan Afrin operasyonu sonrası küstah sözler

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri, dün itibariyle Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütü YPG’ye yönelik operasyon başlattı. Operasyona birçok kesimden destek mesajları gelirken, CHP’de yine çatlak sesler yükseldi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA HAKARET

Büyük operasyon sonrası açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bütün camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi’nin okunması talimatını verdi. Erbaş’ın anlamlı talimatından rahatsız olan CHP Belçika Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Balcı Kazcı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında hızını alamayıp Ali Erbaş’a hakaretlerde bulundu. Kazcı mesajında şu çirkin ifadeleri kullandı;

“Şuan itibarıyla diyanet şarlatanı camide "fetih" suresini okuyor, müslüman müslümanı kırsın diye. Din bu demişti sevgili Turan Dursun.”

Operasyonun başladığı saatlerde Almanya'da bulunan ve dün operasyona ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kahraman ordumuza güvenimiz tam operasyona da desteğimiz tam. Bizim için önemli olan sınırlarımızın güvenliği. Hiçbir ülke kendi sınırlarında terör örgütünün yuvalanmasını istemez. Türkiye’nin sınırlarında terör örgütünün konuşlanması hepimizin tepki göstereceği bir olaydır.Türkiye’nin temaslar neticesinde hava sahasını kullanabilmesi çok önemlidir” ifadelerini kullanmıştı.

Afrin operasyonuna destek veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Belçika Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Balcı Kazcı'nın açıklamaları sonrası harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:21
  1. Ali Erbaş
  2. CHP
  3. İlyas Balcı Kazcı
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  • AlperAlper13 dk önce
    Bizim derdimiz sana batıyorsa defol bu topraklardan.Bizim derdimiz terör estirenler topraklarımıza göz dikmesinler diye girdik oralara.bizim derdimiz senin derdin değilsebeş dakika durma buralarda sayın terörist sever
  • abdoabdo15 dk önce
    yahu şu nonoşun haberini yapmayın bari
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 20 dk önce
    Ulan şerefsiz, aşağılık mahluk, bre kafir, mendebur!!!!Çatla ulan, kahrından geber, sen ulumaya devam et!Bizim yolumuz, dinimiz bellidir! Senin yolun nedir,hele bi söyle de ..........
  • HAYDARHAYDAR27 dk önce
    O CENAHTAN BİR GÜZELLİK BEKLEMİYORUM. ALLAH MÜSTEHAKLARINI VERSİN.
  • ŞerifŞerif34 dk önce
    En nefret ettiğim şey dinsizlerin dinci gibi yorum yapması tabi chp
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 34 dk önce
    KUSURA BAKMAYINSIZİN ÇABANIZ MÜSLÜMANI MÜSLÜMAN KIRSIN DİYE ÇABALAMAK ŞİMDİ MÜSLÜMAN DÜŞMANINI TANIYOR HİÇ MERAK ETME ESKİ DEVİRLER ÇEKTİ KAFİRİN MÜNAFIĞIN YÜZÜ ÖYLE BİR BELLİ OLUYOR KI ADETA KÜFÜR OLDUĞUNUANLATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY BİLMİYOR
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 35 dk önce
    KUSURA BAKMAYINSIZİN ÇABANIZ MÜSLÜMANI MÜSLÜMAN KIRSIN DİYE ÇABALAMAK ŞİMDİ MÜSLÜMAN DÜŞMANINI TANIYOR HİÇ MERAK ETME ESKİ DEVİRLER ÇEKTİ KAFİRİN MÜNAFIĞIN YÜZÜ ÖYLE BİR BELLİ OLUYOR KI ADETA KÜFÜR OLDUĞUNUANLATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY BİLMİYOR
  • NebiNebi36 dk önce
    Ne O can seslerimi bekliyordun egri bas
  • vatandaşvatandaş38 dk önce
    Kitapsız Turan Dursun hayranından başka ne beklenirdi?
  • Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..42 dk önce
    Müslüman Müslümani öldürmüyor mu ? Neresi yanlis ?
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
  1. Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü,..
  2. TÜMSİAD'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı'..
  3. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'Afrin'..
  4. Dünya basını harekatı böyle gördü!
  5. Başbakandan kritik açıklama: Sınır..
  6. Roketlerin oluşturduğu tahribat gün..
  7. Hatay Valiliği'nden bomba çağrı: Ev ve..
  8. ÖSO birlikleri bakın neden sarı bant..
  9. Rıza Çalımbay'dan sürpriz ilk 11!
  10. Sarhoş doktordan skandal tehdit: Bir..
  11. Yıldız oyuncu Galatasaray'ın teklifini..
  12. Afrin operasyonundaki kahramanlar..
  13. İspanyol devi Trabzonspor'un yıldızı..
  14. Devlet Bahçeli: Hükümet yalnız değildir
  15. Başbakan açıkladı: Operasyondan sonra..
  16. Afrin'deki terörist sayısı açıklandı!
  17. YPG'li teröristler köylere kaçıyor!
  18. Afrin operasyonu için kim ne dedi
  19. Fatih Terim ayrılacak mı?
  20. Takviye F-16'lar gönderildi! Alarm..
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay