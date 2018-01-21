CHP'li şarlatandan Afrin operasyonu sonrası küstah sözler

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri, dün itibariyle Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütü YPG’ye yönelik operasyon başlattı. Operasyona birçok kesimden destek mesajları gelirken, CHP’de yine çatlak sesler yükseldi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA HAKARET

Büyük operasyon sonrası açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bütün camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi’nin okunması talimatını verdi. Erbaş’ın anlamlı talimatından rahatsız olan CHP Belçika Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Balcı Kazcı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında hızını alamayıp Ali Erbaş’a hakaretlerde bulundu. Kazcı mesajında şu çirkin ifadeleri kullandı;

“Şuan itibarıyla diyanet şarlatanı camide "fetih" suresini okuyor, müslüman müslümanı kırsın diye. Din bu demişti sevgili Turan Dursun.”

Operasyonun başladığı saatlerde Almanya'da bulunan ve dün operasyona ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kahraman ordumuza güvenimiz tam operasyona da desteğimiz tam. Bizim için önemli olan sınırlarımızın güvenliği. Hiçbir ülke kendi sınırlarında terör örgütünün yuvalanmasını istemez. Türkiye’nin sınırlarında terör örgütünün konuşlanması hepimizin tepki göstereceği bir olaydır.Türkiye’nin temaslar neticesinde hava sahasını kullanabilmesi çok önemlidir” ifadelerini kullanmıştı.

Afrin operasyonuna destek veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Belçika Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Balcı Kazcı'nın açıklamaları sonrası harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.