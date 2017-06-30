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CHP'li provokatör tutuklandı!

CHP yürüyüşünde 'sokağa dökülme' çağrısı yapan Şenay Günaydın tutuklandı

30 Haziran 2017 Cuma 20:47
CHP'li provokatör tutuklandı!

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 20:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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