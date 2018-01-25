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CHP'li Özgür Özel: 15 Temmuz darbe girişimi tiyatro miyatro değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "15 Temmuz; bizim Meclis'te yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro miyatro değil" dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:03
CHP'li Özgür Özel: 15 Temmuz darbe girişimi tiyatro miyatro değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Burdur Belediyesi tarafından Belediye Konferans ve Sergi  Sarayı'nda düzenlenen "Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi" etkinliğine katıldı.  Uğur Mumcu'nun, dile getirdiği iddiaların arkasının, altının boş  olmadığını ve araştırmacı gazeteciliğin savunucusu olduğunu belirten Özel, onun  her süreçte doğru yerde durduğunu ve daima pozisyonunu savunduğunu söyledi.

DÖRT BAŞI MAMUR BİR DARBE GİRİŞİMİYDİ

Özel, "15 Temmuz, dört başı mamur bir darbe girişimiydi. Bize yakın  demeyelim ama bizim mahallenin içinden de okunan köşe yazarları, tiyatro falan  filan yazıyorlar. Bunların her bir tanesi o gerçekliğin karşısında buna inananı,  bunu savunmaya çalışanı mahcup edip birilerinin ekmeğine yağ sürecek bir gerçek.  15 Temmuz; bizim Meclis'te yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından  yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe  girişimi, tiyatro miyatro değil" dedi.  Daha sonraki tanımlamalarının kontrollü bir darbe girişimi olduğunu  savunan Özel, kontrollü darbenin gerçekleşmesi öngörülen, önlenmeyen ve  sonuçlarından yararlanılan bir durum olduğunu, bunu Uğur Mumcu'nun 23 yıl önce  gördüğünü, pek çok aydın ve yazarın on yıllardır söylediğini öne sürdü.

AFRİN OPERASYONU!  

 Kahraman ordunun Suriye'nin Afrin bölgesinde büyük mücadele verdiğini  vurgulayan Özel, "Şehitler hepimizin yüreğini yakıyor. Gazilere en kısa zamanda  şifa ve sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Bu ülkenin hangi zorluklar  içerisinde yaşadıklarını, sınırındaki sıkıntıların hepsini biliyoruz. Sınır  ötesinde evladı olan bütün annelerin gözünden yaş akmaması için dua ediyoruz.  diye konuştu.   AK Parti ile MHP'nin basit bir hesap yaptığını iddia eden Özel,  kendilerinin böyle bir şeye ihtiyaçlarının olmadığını, ittifakı 16 Nisan 2017'de  gönüllerde yaptıklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 10:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • HalitHalit26 dk önce
    Tam adam olacaklar derken hemen sapıtıyorsunuz sizden bir cacık olmaz sizin mayanız bozuk malesef
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