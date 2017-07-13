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CHP’li Nurlu diplomasına 29 yıl sonra kavuştu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Avukat Mazlum Nurlu, diplomasına 29 yıl aradan sonra kavuştu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:15
CHP’li Nurlu diplomasına 29 yıl sonra kavuştu

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, 1988 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 29 yıl sonra diplomasını aldı. O yıllarda diplomaların hazırlanmasının uzun zaman aldığını ve bu nedenle geçici çıkış belgeleri ile mesleklerini icra ettiklerini söyleyen Nurlu, okuldan yeni mezun olmuş gibi heyecanlı olduğunu belirtti. 29 yıl boyunca diplomasının Hukuk Fakültesi arşivinde beklediğini ve üzerinde o dönem çekilen resminin, fakülte dekanı ve üniversite rektörünün imzalarının bulunduğunu belirten Nurlu, diplomalarIN asla kaybolmadığını, diploma varsa 29 yıl geçse bile okuldan alınabildiğini ifade etti. Nurlu, 29 yıl sonra mezun olduğu Hukuk fakültesi önünde diploması ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:15
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