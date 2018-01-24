Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'li Mustafa Balbay'dan Afrin açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı olmasını istediklerini söyleyen CHP’li Mustafa Balbay, Bu, işin sadece bir bölümü. 'Diplomasi ve siyaset ayağını mutlaka ve mutlaka yürütün' diye çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:08
CHP'li Mustafa Balbay'dan Afrin açıklaması

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı olmasını yürekten dilediklerini belirterek, "Ancak başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete, çağrımız şudur; Türk Silahlı Kuvvetlerinin arkasına saklanmayın. Bu, işin sadece bir bölümü. 'Diplomasi ve siyaset ayağını mutlaka ve mutlaka yürütün' diye çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Balbay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gazeteci Uğur Mumcu'nun 25 yıl önce, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın ise 17 yıl önce bugün haince katledildiklerini ifade ederek, yazar ve siyasetçi İsmail Cem'in de 11 yıl önce bugün yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Mumcu öldürüldüğünde bütün Türkiye'nin ayağa kalktığını belirten Balbay, Mumcu'nun demokrasinin yerleşmesi ve insan haklarının herkese eksiksiz uygulanması için ödünsüz bir mücadele verdiğini ve bunun bedelini de canı ile ödediğini vurguladı.

Balbay, "Uğur Mumcu bugün kalemini, bilgisayarını kullanıyor olsaydı, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu zorlu coğrafyada, emperyalizmin oyunlarını birbir açığa döker ve hem Türkiye'de, hem dünyada yankı bulan gerçekleri gözler önüne sererdi." diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin OHAL uygulamalarıyla ve Suriye'nin kuzeyinden gelen terör dalgalarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Balbay, "Bugün bakıyoruz ki Uğur Mumcu'nun yıllar önce dile getirdikleri ne yazık ki onu bir kez daha haklı çıkarıyor. Ne yazık ki Uğur Mumcu'nun yıllar önce söyledikleri bugün bir bir yaşanmakta." ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtlayan Balbay, Afrin'in, terör örgütünün Kandil ve Sincar'dan sonra en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin böyle bir terör yuvalanmasına izin veremeyeceğini belirtti. Balbay, şöyle devam etti:

"Operasyonun başarılı olmasını yürekten diliyoruz. Ancak buradan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete, çağrımız şudur; Türk Silahlı Kuvvetlerinin arkasına saklanmayın. Türk Silahlı Kuvvetlerinin orada elde edeceği bir başarıyla birlikte bir kahramanlık nidasına girmeyin. Bu, işin sadece bir bölümü. 'Diplomasi ve siyaset ayağını mutlaka ve mutlaka yürütün' diye çağrıda bulunuyoruz. Terörle mücadele her ülkenin olmazsa olmazıdır, meşru müdafaadır, en önemli haklarından biridir. Bu mücadeleyi yaparken diplomatik ve siyasi mücadeleyi mutlaka, hatta onun biraz önünde götürmek gerekir."

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:08
  1. Zeytin Dalı harekatı
  2. Mustafa Balbay
  3. Afrin
  • MilletMillet31 dk önce
    Bu adam benim hemşehrim .Kendisinden utanıyorum .Hiç mi gazete okumuyor tv. seyretmiyorsun .Ortalık yıkılıyor dünya bize destek veriyor. Bunun büyük bir diplomasi başarısı olduğu söyleniyor sen hala neredesin .Hani harekata doğrudan karşıyız diyemiyor da acaba nasıl bir eksik bulsam diye saçmalıyor. Allah akıl fikir versin
  • yazıYORUMyazıYORUM47 dk önce
    Istaka MALBAY, kendi küçük çapında saça sapan açıklamalar yapmış. Ulan Erdoğan olmasaydı 15 temmuzda türk ordusu ABD lejyonu olurdu.  kim kimin arkasına saklanacakmış. 28 Şubatta Orduyu kendinize siper edip millete sıktığınız kurşunları unutmadık. Utanmaz herifler, PKK lı teröristi il başkanı yapacaksınız sonrada çıkıp ordumuz kemalımız askerimiz diye milletin gözünü boyamaya kalkacaksınız
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İtalyan devi Roma Süper Lig ekibinin yıldızına talip oldu
  1. İtalyan devi Roma Süper Lig ekibinin..
  2. Uğur Demirok: Fenerbahçe'yi yeneceğiz
  3. Galatasaray'ın yeni başkanı iki dünya..
  4. Show TV’de PKK propagandası!
  5. TSK vurdu! Harita değişti
  6. Trabzonspor,o transferi bedavaya bitirdi
  7. İmza töreninde isterim demişti,şimdi..
  8. Hasip Kaplan'a bir şok daha! Uygun..
  9. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van..
  10. EKPSS'ye başvurular ne zaman başlayacak?
  11. ABD tekelini kıracak füze yakıtı..
  12. YPG'de emir komuta zinciri koptu!
  13. Maliye Bakanı Ağbal'dan asgari ücret..
  14. Başakşehir'den bir bomba daha! 3..
  15. Suudi Arabistan flaş gelişmeyi..
  16. Harekâtın adı neden Zeytin Dalı?..
  17. PKK'ya darbe üstüne darbe! Bu kez..
  18. Borsa İstanbul'da 'gong' Trabzon..
  19. Taraftar ve camia şokta! ''Onu kulüpte..
  20. 'Dangerous Simplificator' lakaplı..
Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!
Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!