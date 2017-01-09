CHP'li milletvekili HDP sıralarında!

Meclis'te anayasa değişikliğine yönelik görüşmeler sürerken, CHP'li milletvekili Aykut Erdoğdu'nun HDP vekillerinin bulunduğu sıralarda oturduğu görüldü.

CHP'li milletvekili HDP sıralarında!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 22:50
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Meclis'te anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler başladı.

Meclis'te görüşmeler sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun HDP'li milletvekillerine ait sıralarda yer alması dikkat çekti.

O anları görüntüleyen AK Parti Kütahya Milletvekili, aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, Twitter'dan CHP ve HDP'nin ittifak içinde hareket ettiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de Anayasa değişikliği görüşmelerine başlandı. CHP ve HDP ittifak içinde hareket ediyor. CHP'li Aykut Erdoğdu HDP'li vekillerle."

 
Etiketleraykut erdoğduchp hdpanayasa
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HT

Algı.

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Kütahyalı

Milletimiz görüyor biz görüyoruz.kimin kimle dirsek temasta olduğunu biliyoruz.millet artık uyandı.

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