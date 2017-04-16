CHP'li mankenden sandık başında 'darbe' iması!

CHP'den Milletvekili aday adayı olan Tuğba Özay'ın oy kullanırken giydiği asker kıyafeti büyük tepkiye neden oldu.

Bir dönem CHP'den Milletvekili olmak için aday adayı olan manken ve oyuncu Tuğba Özay, Anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti. CHP'li Özay'ın oy kullanırken giydiği asker kıyafeti 'darbe' çağrısı olarak yorumlanarak büyük tepkiye neden oldu. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapmadan uzaklaşan Özay'ın böyle kritik bir günde neden askeri kıyafet giydiği ise merak konusu oldu.



