CHP'li mankenden sandık başında 'darbe' iması!

Bir dönem CHP'den Milletvekili aday adayı olan Tuğba Özay'ın oy kullanırken giydiği asker kıyafeti büyük tepkiye neden oldu.

CHP'li mankenden sandık başında 'darbe' iması!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:04

CHP'den Milletvekili aday adayı olan Tuğba Özay'ın oy kullanırken giydiği asker kıyafeti büyük tepkiye neden oldu.

Bir dönem CHP'den Milletvekili olmak için aday adayı olan manken ve oyuncu Tuğba Özay, Anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti. CHP'li Özay'ın oy kullanırken giydiği asker kıyafeti 'darbe' çağrısı olarak yorumlanarak büyük tepkiye neden oldu. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapmadan uzaklaşan Özay'ın böyle kritik bir günde neden askeri kıyafet giydiği ise merak konusu oldu.

 
Etiketlertuğba özayCHP'li tuğba özay
HABER YORUMLARI
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akalp

Postal yalayicisi oldugunu bir kez daha göstermis. Pislik f....ise

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turgut

elini dizini yere dayayip bedavadan para kazaniyor... hayir diyecek tabi ki... bunlarda her pislik vardir...

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Emre

Yahu ha bu kadını dikkate alıp haber yapmak hata... He he darbe olacak. Babayı alırlar darbe yerine. Çok şükür bitti darbeler günlüğü. Artık sandık var.

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kenan onur

bugün kardeşim oy kullanırken bazı kadınlar CUMHURİYETİN SON GÜNÜ ona göre oy kullanın demişler. bunun ANLAMI şudur. DARBE için BAHANELERİ var.

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Muhammed

Allah var ise böyle provakasyon yapanları iftira edenleri kahretsin

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Emrah

O.... ,manken degil

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Cemal

Farketmez biz onu üzerindeki çakma kamuflajlarıylada hallederiz. Yeterki elimize düşsün.

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oku yorum

Ya şu beş para etmez insanları haber yapmayın. Bunlar da kendilerini bişey sanacaklar

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Orhan

Tank namlusunun selami var Tubişe

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cetin

sevgililerinden biri de ülkücü mafyaydı. sevgilisine göre değişir bunların siyaseti

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Boran

Kadına bakın birtek kadına benzemiyor.bu nasıl bir kadın anlayışı.tuba özay bir kadına benzememişsin kendini neye benzetmeye calistin

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Oğuzsoylu

Türk askerî giysisi değil ,acaba hangi ülkenin askerine benzemiş iyi bakın biz bu üniformaları filmlerde kimin askerinin giydiğini gördük bunlarda satılmış Uşaklar.

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Hayda

Belkide kendini askerin süs köpeği zannetmistir

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Burak

.. ne kadar modası geçmiş, vesayet artığı müptezel varsa sayende tekrar popüler oluyor

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abdo

herhalde çok seviyor asker ....

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Kılıç

Güya buda insann kalkışmada onca insanımız şehid gazi oldu bunun gibileri hala neyin peşinde YALAKALAR SÜMSÜK İNSANCIKLAR

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Şerif

Milletimiz bunları görüp ne mal olduklarını öğrensin lafa gelincede en demokratik onlardır. Yersen

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Abdülhamit

Dişlere bak kemirgenler gibi sırıtıyor

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AKPINAR

BU ZİLLİ HALA AKILLANMAMIŞ

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ne alaka kardeşim

harbiden ne alaka, kalbini yarıp baktınız mı?

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Ak

Hhh darbemi???Hhh. Cahil Iste. Moda koyun moda.

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h.a

ne iş yaptığı meçhul önemsemeye gerek yok böyle haberleri çıktığı zaman kendilerini bi halt sanıyorlar.

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mehmet

NİYE GİYDİĞİ BELLİ TÜRKİYEDE GÜNDEM OLDU ZAVALLI

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Faik

Bundan askere bavul bile olmaz

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ahmet tan

Kimse kusura bakmasın bu ülkede artık sadeceMİLLET darbe yapacak..Kime mi bütün vatan hainlerine sonrada dünyadaki zalimlere..Türk ün Ruhu yeniden doğdu ve bir güneş kadar yakıcı ve sonsuz enerjiyle dolu...

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Yakamoz

Salaklığın ve ahmaklığın zirve yapmış halini görüyorum ..dertleri hala reklam..biliyor ya gazetesi televizyonu magazincisi orada.fırsatı kaçırmayımbari farklı takılayım da ilgi çekerim demiş..zavallı bunlar ya...

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kibarcik

bu karıya 2 bacak takkansonra işte anlayın veselam

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HACI

Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın.Varlığınla yokluğun arasında sadece bedenin var.Kim ciddiye akır seni

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Mehmet YILMAZ

Karaktersizler.

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cemaleddin

Insallah Leyla gibiyanarsin asker askindan, bulamazsin.

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Yeni Akit
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