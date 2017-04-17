CHP'li Mahmut Tanal'dan 'evet' diyenlere küstah hakaret

Türkiye, tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği teklifi oylandı. Katılımın yüzde 84 olduğu oylamada Evet oyu yüzde 51.4 olurken, Hayır ise yüzde 48.6'da kaldı.
Gece boyu CHP'den art arda itirazlar gelirken, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da halka hakaret etti.
'Evet' diyen vatandaşlara saygı duymadığını göstermekten çekinmeyen Tanal, halkın diktatörlüğü getirdiğini iddia etti. Tanal'ın demokrasiden uzak yorumu yoğun tepki çekti.