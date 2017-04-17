% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

CHP'li Mahmut Tanal'dan 'evet' diyenlere küstah hakaret

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Mahmut Tanal millete hakaret etti. 'Diktatörlük geldi' safsatalarına başlayan Tanal, 'Evet' oyu veren halkın yüzde 51.4'lük kesimine saygı göstermediğini açıkça gösterdi.

CHP'li Mahmut Tanal'dan 'evet' diyenlere küstah hakaret
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:04

Türkiye, tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği teklifi oylandı. Katılımın yüzde 84 olduğu oylamada Evet oyu yüzde 51.4 olurken, Hayır ise yüzde 48.6'da kaldı.

Gece boyu CHP'den art arda itirazlar gelirken, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da halka hakaret etti.

'Evet' diyen vatandaşlara saygı duymadığını göstermekten çekinmeyen Tanal, halkın diktatörlüğü getirdiğini iddia etti. Tanal'ın demokrasiden uzak yorumu yoğun tepki çekti.

 
EtiketlerMahmut Tanalreferandum
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ssseee

YAVRUM KABULENECEKSINIZ ALISACAKSINIZ DAYANACAKSINIZ TÜRK MILLETI UYANDI MILLETE IRGAT MUAMELESI YAPMIYACKSINIZ TAMMI KELTOS

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Can

Evetci asagilayan... soylenen sozu degerlendrirken kimin soyledigi kime soyledigi ne zaman soyledigine bakmazsan sozu anlayamazsin..

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Ruhi

kasayi ilk kafamayiyen amerikan baskaninin yaninda ilk boyunu eyen anayasa kitapini kafama ilk yiyen benimBülent Ecevit

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sadeddin

milletin kararına saygı göstermeyenlere HOOOŞŞŞŞT

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osmanlı

normalde saygısızlık yapmak istemem ama senin gibiler hak ediyor. senin gibi militan ve proje olmayan hayır seçmenini tenzih ederim. ama size gelince sözüm şu! nasıl koduk yine! koşun şimdi pensilvanyayı sıkıştırında kemalinizi görevdenalsın:)

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Gürkan

Bu ülkeye homoseksüelliği homolar değil onları destekleyen mamut mu getirecek diyorsun.

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kayı boyu

bu adam bir eğitim ve rehberlik merkezinde eğitim almalı diye düşünüyorum. Ecevit öldü, sözleride onunla birlikte ölmüştür. eski demokrasi denilen boyunduruktan bu millet Erdoğan sayesinde kurtulmuştur. yaşasın yeni demokrasi, yaşasın yeni Türkiye'm.

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Ahmet

Diktatorluk devri 1950 de kapandi simdi demokrasi basliyor. Ancak demokrasi herkes icin kimseyi ayirt ermeden gelmeli

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Ahmet

Diktatorluk devri 1950 de kapandi simdi demokrasi basliyor. Ancak demokrasi herkes icin kimseyi ayirt ermeden gelmeli

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Şener

Batı hayranlığı ırsi mi? Bazıları neticeden tırsi mi?

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hayret_bişey!

Bazı mhalifler de bir tuhaf yahu! Erdoğan'a diktatör diyorlardı. Evetçiler nerede ise kaybedecekti. Erdoğan diktatör olsaydı

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mniksek

CHP DEMOKRASİYE GERÇEKTEN BAĞLI KALSAYDI BU ZAMANA KADAR CHP NİN BİR YERİNDEN BELLİ OLURDU, KILIÇAROĞLU İLE SEÇİM YENİLGİSİ SEKİZ SIFIR OLMUŞ, BİR GÜN OLSUN BİZ NEREDE HATA YAPTIK DEMDİLER, BU KAFAYLADA DEMEZLER, HEP TEPE TAKLAK GİDERLER..

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Faik

Sizin suratınıza bakınca diktatör dediğiniz reis e canımı veresim geliyor asilmilletim çok yaşa emi.

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Sina SALIK

Ben hayır verdim ama şimdi chpliler yine çirkefleşiyor.Birşeyi de kabul etsinler artık.Benim gibi tarafsız,kararsızlara güvenmesinler.Yeni gezi olayı çıkarsalar bizden medet ummasınlar.Bu H oy onlara ait değil.Chp zihniyetinin dünyada yeri yok.Türkiye'de de bitmiştir.Hayır veren biri olarak söylüyorum.Bu chp-akp seçimi değildi.Sistem seçimiydi.Size rağmen verdim ben hayırı ama bize ve bizim gibilere güvenip çirkefleşmeyin.Sizin oyunuz belli maksimum %.Oturun oturduğunuz yerde artık.Kendi parti içi demokrasinizi sağlayın önce.Halka da saygı duymayı öğrenin.

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hakan

Asıl diktatör sizsiniz...asıl diktatörlük bu ülkeye sizin atalarınızla geldi....yalan yazan tarih utansın.yaşasın büyük osmanlı imparortorluğu.......çatlayın köpekler...

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Nur

Bizde onlar saygı duymuyoruz hayırcılara bu ülkeyi yönetmelerine izin vermeyecezbu terbiyeiman yoksunlarıbizi temsil edemezbu ülkeyi gerçekmilliyetçiler yönetecek çünki biz milli vatan severlerin oyunualdılar onbeş temmuz ruhuyuz bizbu ülke hayırcılarabırakılamaz yazıkkipkknın be batınınyanında saf tutanhayırcılarınvicdalarının sesinibu ülkede yaşayıpkaynakların yararlananikiyüzlüdavranışlarındannasıl susturacak bu ülkedenankör çok . Evetevetçilerkasım kasım kasılıngururlabaşınız dimdik bu vatan topraklarında aldığımız her başarıdan sonra ülkenin hergün adım adımliderliğeyükselmesindebizim payımızda varbunu hissetmek ayrıduygu bizebunuondört senedir yaşatandik durmayı milliolmayı öğretenRTE na ak partili kardeşlrimizeteşekkür ederizAllah razı olsun ve refarandum sırasında duruşu ile bizleri gönlüne giren BaçeliAllahsizden razı olsunmuhalefetbudurülkeninbekaası içinkilitlenmekbizi kimse tutamazyavşaklarhainlergörevlerine devamedecek.Biz millilerdetetik olacazve bu topraklardagöğsümüzügere gere gezecezülkeşahlandıkçabizdemutlu vegururluolacazaldığımız her hizmetihak etme ve oluşumdakatkısıolması fazlasıylamutlu edecek biziAllah razı olsunkardeşlerimherikicihanda güzellikler versin ayağınız sıratımustakimden ayrılmasın Allahliderimizedehayırlı uzun ömür versindüşmanlarımızıkahru perşanetsin RABBİM HAMDÜSENALAR OLSUNBİZİ ÜMMETİNUMUDU OLANÜLKEMİZİ KORUDÜNYAYABAŞEYLEİSLAMOLARAKHAİNLEREFIRSAT VERMERABBİMİSLAMI SENİNİSTEDİĞİNGİBİYAŞAMAYI NASİP EYLEBİZİBİZEBIRAKMARABBİM

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HACI

Taaaaaa...nal topladınız.Yedi düvel bir oldunuz gene olmadı.Önce kasetle başınıza geleni gönder taaaaa nal.

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Ahmet

Ahlaksız cehape den gram sağlam adam çıkmazmı yuhhhh ahlaksız

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Bilal

M tanalin, ģene biryerine birseyler kaçti ģaliba

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Cemal

Mahmut Tammal,bu millet zaten seni adam yerine koymuyorki. Zaten adam yerine koymadığı bir hayvandan da saygı beklemez. Kendi pisliğinde debelene debelene kahrolup gideceksiniz. Bizde millet olarak böyle şeref yoksunlarına saygı duymuyoruz ve saygıda beklemiyoruz.

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AVATAR

bu adam neden hala gözaltında değil neden hala tehditler hakaretler savurabiliyor bu adam bankasya zaman vb. eylemlerde ilk sırada değilmiydi bu adam vekil diyemi kollanıyor

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Kalem..

Bana referans gösterdiği adam, ölmüş gitmiş adamın arkasından konuşturacan beni şimdi.. Sizden ala diktatör görmedi bu ülke görmez de bundan sonra merka etme.. Sizin kuyruk acınız farklı, vesayetiniz sona eriyor ona deli oluyorsunuz..

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Nedim

MAHMUT tanala kazma sapı hediye mız olsun.lazım olur Mahmut.

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Aşağılayan

Evet verdim, ama bu cümlede bir hakaret görmedim. Doğru bir söz bence.

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Akın

Chp'de bunu gördük biz..fazla söze gerek yok.

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kaleli

güzel laf amma velakin kendileri diktataörden farklı değildiler.demokrasi onların devri zamanında yerlerde sürünüyordu.çok iyi biliyoruz.millet evet veya hayır diyebilir.bir arada yaşıyoruz.ancak milleti kışkırtan birtakım postal yalayıcısı güruh var.bu güruh bilsin ki eveti şunun için verdik.bir daha postal yalayıcılardan destek alıp darbeler yapılmasın diye.

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AA

SEN GİT ATANA BOYUN EĞ

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