CHP'li Mahmut Tanal'a 'süpürgeli' gönderme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, sözde 'adalet' yürüyüşüne süpürge ile katılan Mahmut Tanal'a göndermede bulundu.29 Haziran 2017 Perşembe 15:22
YENİAKİT.COM.TR. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, sözde 'adalet' yürüyüşüne süpürge ile katılan Mahmut Tanal'a göndermede bulundu.
PİSLİKLERİNİ O SÜPÜRGE TEMİZLEYEMEZ
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Celal Kılıçdaroğlu, provokatif eylemleri ile bilinen CHP Milletvekili Mahmut Tanal’a seslenerek, “Soytarı Mahmut senin pisliklerini temizlemeye o süpürge yetmez” dedi.
Kaynak: yeniakit.com.tr