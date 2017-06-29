CHP'li Mahmut Tanal'a 'süpürgeli' gönderme

YENİAKİT.COM.TR. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, sözde 'adalet' yürüyüşüne süpürge ile katılan Mahmut Tanal'a göndermede bulundu.

PİSLİKLERİNİ O SÜPÜRGE TEMİZLEYEMEZ

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Celal Kılıçdaroğlu, provokatif eylemleri ile bilinen CHP Milletvekili Mahmut Tanal’a seslenerek, “Soytarı Mahmut senin pisliklerini temizlemeye o süpürge yetmez” dedi.

Kaynak: yeniakit.com.tr