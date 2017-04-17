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CHP'li Mahmut Tanal 'Evet' diyenlere hakaret etti

CHP'li Tanal'a göre Evet diyen diktatörlük istiyor

CHP'li Mahmut Tanal 'Evet' diyenlere hakaret etti
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:23

CHP ne zaman seçim kaybetse, halkın büyük çoğunluğunun onayını alamadığında hemen suçlamaya, seçmene hakaret etmeye başlıyor.

 
Etiketlermahmut tanalSİYASET Haberleri
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hay bin gunduz

he istiyorum la ne olacak sen diktatörlük görmemişsin mal yavrusu

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