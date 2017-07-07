CHP'li laikler şokta! Mehter Marşı'yla karşılandı

Enis Berberoğlu'nun casusluk suçundan hüküm giymesi ve tutuklanarak İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne yürüyüş başlatmıştı.

İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 23. gününde saat 12 sularında Gebze tarafından İstanbul'a giriş yaptı.

CHP'DE KAFALAR ÇOK KARIŞIK MEHTER MARŞI'YLA KARŞILANDI

CHP genel başkanının İstanbul'a girişinde Mehter Marşı ve tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayraklarıyla karşılanması ise dikkat çekti. Bazı laiklerinse ne olduğunu anlayamayıp şaşırması dikkat çekti.