CHP'li laikler şokta! Mehter Marşı'yla karşılandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul girişinde Mehter Marşı ve tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayraklarıyla karşılanması ise dikkat çekti.07 Temmuz 2017 Cuma 14:27
Enis Berberoğlu'nun casusluk suçundan hüküm giymesi ve tutuklanarak İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne yürüyüş başlatmıştı.
İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI
Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 23. gününde saat 12 sularında Gebze tarafından İstanbul'a giriş yaptı.
CHP'DE KAFALAR ÇOK KARIŞIK MEHTER MARŞI'YLA KARŞILANDI
CHP genel başkanının İstanbul'a girişinde Mehter Marşı ve tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayraklarıyla karşılanması ise dikkat çekti. Bazı laiklerinse ne olduğunu anlayamayıp şaşırması dikkat çekti.
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Ayaz14 dk önce Fatih Sultan Mehmet hanin otaginin kuruldugu yerdir cayirova hunkar cayiri ve burada vefaat etmistir. Bu sebeple mehteran ile mesaj verilmis diye dusunuyorum guzelde olmus ama kemal kilictaroglu ile tokalasmalari filan hos olmamis mehtaran bolugundekilerin Servet19 dk önce Yemezler senin yerin belli cehennem kaan türk 22 dk önce Turkiye ye hoş gelmediniz ey kefereler er25 dk önce pkk ve terör uzantıları mehter marşı ile karşılanıyor hayret birşey hmz37 dk önce Mehter marşı ve 16 Büyük Türk Devletleri bu kadar ucuz değil Bilir Kişi38 dk önce Cehape, Salvador Dali tablosu gibi, hayatın hiç bir gerçeğiyle uyuşmuyor, sürrealist bir yanılsama adeta. 50 Yıl sonraki tarih kitapları Cehapeyi, az sayıda ama fanatik bağlılara sahip çağın dışında kalmış pagan bir inanç yapılanması gibi anlatacaklar (Putlaştırılmış tek adam mitosu çevresinde uydurulan efsaneler, rasyonaliteye karşı direnç, akıl tutulmaları vb semptomlar) Yildirim kemal39 dk önce Ya bu e...k anlamaz hehehee diye birde güler bozuntuya vermemek için Sami45 dk önce Bunlara kuzu kuzu şarkısını çalsalarmış daha iyi olurdu. Kuzu kuzu geldiler istanbula koyun sürüleri Avini53 dk önce Bu zihniyet mehteri hak etmiyor / ama iyi dokanmış Ali53 dk önce Atam duymasın!