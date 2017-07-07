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CHP'li laikler şokta! Mehter Marşı'yla karşılandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul girişinde Mehter Marşı ve tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayraklarıyla karşılanması ise dikkat çekti.

07 Temmuz 2017 Cuma 14:27

Enis Berberoğlu'nun casusluk suçundan hüküm giymesi ve tutuklanarak İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne yürüyüş başlatmıştı.

İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 23. gününde saat 12 sularında Gebze tarafından İstanbul'a giriş yaptı.

CHP'DE KAFALAR ÇOK KARIŞIK MEHTER MARŞI'YLA KARŞILANDI

CHP genel başkanının İstanbul'a girişinde Mehter Marşı ve tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayraklarıyla karşılanması ise dikkat çekti. Bazı laiklerinse ne olduğunu anlayamayıp şaşırması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 14:27
  1. chp
  2. Kılıçdaroğlu
  3. maltepe
  4. gebze
  5. mehter
  • AyazAyaz14 dk önce
    Fatih Sultan Mehmet hanin otaginin kuruldugu yerdir cayirova hunkar cayiri ve burada vefaat etmistir. Bu sebeple mehteran ile mesaj verilmis diye dusunuyorum guzelde olmus ama kemal kilictaroglu ile tokalasmalari filan hos olmamis mehtaran bolugundekilerin
  • ServetServet19 dk önce
    Yemezler senin yerin belli cehennem
  • kaan türk kaan türk 22 dk önce
    Turkiye ye hoş gelmediniz ey kefereler
  • erer25 dk önce
    pkk ve terör uzantıları mehter marşı ile karşılanıyor hayret birşey
  • hmzhmz37 dk önce
    Mehter marşı ve 16 Büyük Türk Devletleri bu kadar ucuz değil
  • Bilir KişiBilir Kişi38 dk önce
    Cehape, Salvador Dali tablosu gibi, hayatın hiç bir gerçeğiyle uyuşmuyor, sürrealist bir yanılsama adeta. 50 Yıl sonraki tarih kitapları Cehapeyi, az sayıda ama fanatik bağlılara sahip çağın dışında kalmış pagan bir inanç yapılanması gibi anlatacaklar (Putlaştırılmış tek adam mitosu çevresinde uydurulan efsaneler, rasyonaliteye karşı direnç, akıl tutulmaları vb semptomlar)
  • Yildirim kemalYildirim kemal39 dk önce
    Ya bu e...k anlamaz hehehee diye birde güler bozuntuya vermemek için
  • SamiSami45 dk önce
    Bunlara kuzu kuzu şarkısını çalsalarmış daha iyi olurdu. Kuzu kuzu geldiler istanbula koyun sürüleri
  • AviniAvini53 dk önce
    Bu zihniyet mehteri hak etmiyor / ama iyi dokanmış
  • AliAli53 dk önce
    Atam duymasın!
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