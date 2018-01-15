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CHP’li Kaftancıoğlu’nun sicili kabarık

Büyük bir şovla İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu, kinini sosyal medyadan böyle kusmuştu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 03:24
CHP’li Kaftancıoğlu’nun sicili kabarık

Kılıçdaroğlu’nun desteğiyle CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun sicili Kılıçdaroğlu’ndan farksız değil. Kaftancıoğlu’nun, “Ermeni soykırımı” yalanını savunduğu, devlete “seri katil” diyen azılı bir devlet düşmanı olduğu ve PKK’yı övdüğü tespit edildi. Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar, Kılıçdaroğlu’nun CHP’de hakim kılmaya çalıştığı zihniyetin adeta iz düşümü gibi.

SOSYAL MEDYA ELE VERDİ

24 Nisan 2012’de yayınladığı bir paylaşımında Kaftancıoğlu, aleni bir şekilde “Ermeni soykırımı” yalanını savunuyor. Türkiye’yi soykırım işleyen bir devlet gibi lanse eden CHP’li Kaftancıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer veriyor: “Tarihte Bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’te Taksim’de.”

HDP, PKK, DHKP-C AŞIĞI

Kaftancıoğlu, 11 Mart 2014’te yaptığı paylaşımda, “Devlet katil değil seri katil” diyor. Ayrıca, DHKP-C’li Berkin Elvan için “HoşçakalBerkinim” etiketi de kullanılıyor. 4 Kasım 2016’da “Darbeler sabaha karşı yapılırdı değil mi? HDP vekillerinin vahşice (!) gözaltına alınması parlamenter sistemin açıkça ilga edilmesidir” diyen Kaftancıoğlu’nun, 4 Ekim 2012 tarihli paylaşımı ise şöyle: “Aslan CHP, Aslan BDP.”

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 03:24
  1. CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu
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