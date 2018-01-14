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CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

CHP'nin dün yapılan kongreyle İstanbul teşkilatına başkan olarak seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran halka 'IŞİD'ci' muamelesi yaptığı tweetler...

14 Ocak 2018 Pazar 12:01
CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi. Oylama sonucunun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Canan Kaftancıoğlu, kısa bir konuşma yaptı, kendisini seçenlere teşekkür etti.

Canan Kaftancıoğlu'nun, başkan seçilmesinin ardından verdiği demeçler, attığı tweet'ler de yeniden hatırlandı.

PKK terörü asker, polis ve sivil vatandaşları katlederken Kaftancıoğlu, BDP (HDP) ile CHP'nin adı konulmamış ittifakını eleştirenlere 'gezekler' diyordu.

15 TEMMUZ'DA DARBEYİ DURDURAN HALKA HAKARET

Kaftancıoğlu 15 Temmuz'da ise, darbecilerin katlettiği sivillere üzülmek yerine, çıplak elleriyle tankları dize getiren vatandaşlara 'Kafa kesen IŞİD'ci terörist' muamelesi yapıyordu.

Kaftancıoğlu ayrıca, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin, ABD'nin piyade askeri olarak Kobani'de giriştiği çatışmaların da en büyük destekçilerindendi.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 12:01
  1. CHP
  2. Canan Kaftancıoğlu
  • AbdullahAbdullah5 dk önce
    Tam CHP kalitesinde bir o......
  • 1960 da neyseHz Ademin oğlukabil neyse bunlarda aynı 1960 da neyseHz Ademin oğlukabil neyse bunlarda aynı 10 dk önce
    emine ülker tarhanın dediğigibi bie kafası çalışan adam lazım depil bize militan lazım
  • EoEo14 dk önce
    Böyle .... akıl yoksunu birilerinin uşağı Ve kölesi kendine sahiplerinden aldıkları aferinlerle avutan veya sahiplerine hoş gözükmek icın sabah akşam havlayan insanları haber yapmayın
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu24 dk önce
    CHP resmen belasını arıyor. Kaybetmek için çok yoğun bir gayret gösteriyor. Allah da gayretlerini boşa çıkarmıyor.
  • MemetMemet26 dk önce
    Doğru söylemiş kadın yalan mı?
  • OsmanOsman32 dk önce
    Al birini vur ötekine hepsi aynı yolun yolcusu bu hainler
  • MustafaMustafa35 dk önce
    Cehape zihniyeti ne kadar çirkin birşey yahu
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