CHP'li Kaftancıoğlu şaşırtmadı... Kurultayda kimi destekleyeceğini açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesinde İstanbul kurultay delegeleriyle Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Kaftancıoğlu, 172 imzayla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini belirterek “Kurultayımızda örgütümün iradesini teslim değil onurla temsil edeceğim" dedi.

CHP'li Kaftancıoğlu, “Bizler yaptıklarımız ürettiklerimizle var olacağız, dedikodularla işimiz yok. İstanbul kurultay delegelerinden tek bir arkadaşımız dahi imza istemek için aranmadı. Bizler inandığımız mücadele adına böyle bir eylemi ayıp sayarız. Bugüne kadar da bu konuyla ilgili hiç açıklama yapmadım. Çünkü meselemiz imzalar değil inanç, mücadele, cesaret. Kurultay delegelerimiz partinin vicdanıdır, iradesidir, örgütümüzün sesidir. Onların iradesine hiçbir güç ipotek koyamaz. Ben bu örgütün başkanı olarak onların iradesini kimseye teslim etmem ancak o iradeyi sonuna kadar temsil etmenin mücadelesini veririm. Partimiz bu ülkede demokrasinin öncüsüdür. CHP'de genel başkanlık yarışının varlığı da zaten olması gereken bir durumdur" şeklinde konuştu.