CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde 27 araç yok olmuş!

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla başkanları görevden alınan CHP’li Ataşehir ve Beşiktaş Belediyelerinden sonra Kadıköy’de de bir hukuksuzluk deşifre oldu. Kirli ilişkileriyle gündemden düşmeyen Kadıköy Belediyesi’ne ait milyonlarca liralık 27 aracın kayıp olduğu belirlendi.

Her gün yeni bir skandalla anılan, yolsuzluk batağında boğuşan CHP’li belediyelere bir yenisi eklendi. Toplumsal olaylar karşısında bölücü mesajlarıyla tepki çeken, kirli ilişkileriyle gündemden düşmeyen CHP’li Kadıköy Belediyesi’ne ait milyonlarca liralık 27 aracın kayıp olduğu belirlendi. Kadıköy Belediyesi adına Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürosunda 27 araç olduğu ancak belediyenin envanterinde ve kayıtlarında söz konusu araçların yer almadığı tespit edildi.



AKIBETİ BİLİNMİYOR



Ataşehir ve Beşiktaş Belediyesi’nin ardından Kadıköy Belediyesi’nin de bir hukuksuzluğu deşifre oldu. Sayıştay müfettişlerinin hazırladığı 2016-2017 denetim raporuna, CHP’li Kadıköy Belediyesinin usulsüzlükleri damga vurdu. Raporda; belediye adına tescil edilmiş 27 taşıtın belediyenin envanter kayıtlarında yer almadığı, plaka, marka ve modelleri belirlenen araçların kayıp olduğu vurgulandı. Kamyondan ambulansa, otomobilden jeepe kadar 27 taşıtın kayıp olduğu tespit edilen Kadıköy Belediyesine araçların akıbetinin bilinmemesi ise zihinlerde derin şüpheler doğurdu.



BELEDİYE İHLAL ETTİ



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na rağmen kamu malını korumayan Kadıköy Belediyesinin ‘zimmet’ suçu işlediği anlaşıldı. CHP’li belediyenin devlet malını korumakla mükellef olduğuna dikkat çeken Sayıştay, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kişisel Sorumluluk ve Zarar” balıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasını hatırlatarak, devlet memurlarının, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorunda olduğunu ifade etti.



AKİT ORTAYA ÇIKARMIŞTI



Birçok skandala adı karıştığı Akit’in haberleri sonucu açığa çıkan Ataşehir Belediye Başkanı CHP’li Battal İlgezdi’nin hakkındaki yolsuzluk soruşturma ve kovuşturmalarıyla görevden alınmasından sonra İstanbul’da ikinci CHP’li ilçe belediye başkanı için de görevden ‘uzaklaştırma’ kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı, hakkında yürütülen FETÖ ve yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle görevden aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Hazinedar’ın yanı sıra Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in de görevden alındığı belirtildi.



‘FETÖ’NÜN AVUKATI’



Murat Hazinedar, Beşiktaş Belediye Meclisi’nde “Ben FETÖ’nün yaptığı 17 Aralık operasyonunun örgüt liderinin avukatlığını yaptım” demişti ve daha önce de Fetullah Gülen’e dair övgü sözlerinin yer aldığı görüntüleri nedeniyle tepki çekmişti. 17 Aralık sürecinde gözaltına alınan CHP Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi de polis fezlekesinde ‘örgüt lideri’ olmakla suçlanmıştı.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL