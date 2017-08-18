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CHP'li Kadigil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açıldı

CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil hakkında bu kez 15 Temmuz darbe girişimi gecesi attığı ‘Gaflet delalet ve hatta hıyanet içindeki Cumhurbaşkanı’ tweeti nedeniyle dava açıldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:11
CHP'li Kadigil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açıldı

Sosyal medya hesabı Twitter'dan  şehitler, ezan ve imamlarla ilgili attığı tweetler nedeniyle gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan  CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil, hakkında bu kez 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kadıgil'in FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu anlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Gaflet delalet ve hatta hıyanet içindeki Cumhurbaşkanı' şeklinde tweet attığı kaydedildi. Kadıgil'in savunmasında, amacının Cumhurbaşkanı'na hakaret olmadığını, TRT'de okunan darbe bildirisini Twitter'ında paylaştığını ileri sürdüğü kaydedildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL
Savcılık, 16 Temmuz günü saat 00.08'deki paylaşımın Cumhurbaşkanı'nı tahkir ve tezyif ettiğini, söylemlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, şüphelinin atılı suçu işlediğini belirtti. 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçu kapsamında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen Sera Kadıgil, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.(sabah)

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 11:11
  1. Son dakika
  2. son dakika sera kadıgil
  3. chp
  • ALİ BADALİ BAD1 sa önce
    Bu alçağın babası Engin KADIGİL İstanbul Üniversitesinde öğrenci iken kaçakçılıktan suçüstü yakalanıp tutuklanmış ve hapis yatmıştı.Nasıl oldu ise okulu bitirip CHP.nin avukatı oldu.Kızıda aynı yolda başka ne beklenir ki.Maalesef bu ülkede kaçakçılar hırsızlar,arsızlar hukukçu olmuş hukuku savunuyorlar.
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