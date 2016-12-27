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CHP'li İzmir Belediyesi'nde büyük skandal!

İzmir'de bir üniversite öğrencisinin toplu taşıma araçlarında kullanmak amacıyla almak istediği öğrenci kartına kendi fotoğrafı kabul edilmeyince, ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafı ile yaptığı başvuru tüm Türkiye'de alay konusu oldu.

CHP'li İzmir Belediyesi'nde büyük skandal!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 17:56
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İzmir’de üniversite okuyan bir öğrencinin toplu taşım araçlarını indirimli kullanmak amacıyla ESHOT’a öğrenci kartı için yaptığı online başvurada kendi vesikalık fotoğrafını uygun görmeyerek, öğrenciye öğrenci kartı vermedi. Bu durum üzerine tekrar başvuru yapan öğrenci, bu kez kendi vesikalık fotoğrafı yerine ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafını gönderdi ve ilginç bir şekilde başvuru kabul edilerek öğrenci kartı basıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden David Beckham fotoğrafıyla kart çıkarmayı başaran öğrencinin arkadaşı, Twitter hesabı üzerinden bu kartın fotoğrafını paylaştı. Twitter’da binlerce kişiye bu tweet ulaşırken sosyal medyada da gündem oldu.

Üniversite öğrencisi L.E.M’nin sisteme ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafıyla başvurarak kart almasıyla gündeme gelen konu hakkında ESHOT Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Her gün on binlerce adet başvuru talebinin karşılandığı Kart Ünitesi’ndeki arkadaşlarımız, bugüne kadar aralarında Brad Pitt, Adriana Lima, Angeline Jolie, Johnny Deep, Al Pacino, Tarkan, Ahmet Kaya, Ronaldo, Muslera, Volkan Demirel ve Mesut Özil gibi ünlü fotoğraflarıyla yapılan 40 adet kart başvurusu tespit etmiş ve iptal yoluna gitmiştir. Yoğun talep arasında sahte fotoğraflı başvurusu gözden kaçan L.E.M’nin kartı ise 20 Aralık 2016 tarihi itibariyle iptal edilmiştir. İlk bakışta gülümseten bir yöntem gibi görünse de, yapılan bu iş yanlış beyandır" dendi.

 
EtiketlerDavid BeckhamİzmirESHOT
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Ahmet Erdem

Aynen ayıp yani sırf CHP li diye

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Onur

Izmir belediyesini kaldir personalle beraber cope at bi ise yaramiyolar. Yol ortasindaki cicekleri bile 25 kisi birden dikmeye gidiyolar 1 kisinin isini 25 kisi yapip 25 maas aliyolar. Devlete millete kullum zararlar. Haber cok guzel beyendim

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mehmet usta

Akit bazen çok boş haberler yapıyorsununuz.Sanki AKP li belediyelerde bu olay yaşanmaz.öğrenci kartlarına çok dikkat edilmez bu ülkede.

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