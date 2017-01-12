  • SON DAKİKA...
  • ABD uçakları Kafartaharim'i vuruyor
Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika...

CHP'li isimden utanç verici hareket!

Meclis'te yeni anayasa teklifinin görüşmeleri sırasında taşkınlık yapan ve şiddete başvuran CHP'li vekiller, çirkin görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

CHP'li isimden utanç verici hareket!
Eklenme: 12 Ocak 2017, 03:11
Bu haber 206 kez okundu

CHP'li vekiller, Meclis Genel Kurulu'nda gece boyunca yeni anayasa görüşmelerini sabote etmeye çalıştı. Görüşmeler sırasında zaman zaman arbede yaşandı.

Vekilleri sakinleştirmesi beklenen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yaptığı bir hareket büyük tepki çekti.

CHP'Lİ ALTAY ARKADAN YUMRUKLA SALDIRDI

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, TBMM'de çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken CHP'li Engin Altay'ın saldırısına uğradı. Altay, Yılmaz'a arkadan yumrukla saldırdı. O anları anlatan fotoğraf karesi Twitter'da çok sayıda paylaşım aldı.

 
EtiketlerEngin Altaychpanayasa
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.