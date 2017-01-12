CHP'li isimden utanç verici hareket!

CHP'li vekiller, Meclis Genel Kurulu'nda gece boyunca yeni anayasa görüşmelerini sabote etmeye çalıştı. Görüşmeler sırasında zaman zaman arbede yaşandı.
Vekilleri sakinleştirmesi beklenen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yaptığı bir hareket büyük tepki çekti.
CHP'Lİ ALTAY ARKADAN YUMRUKLA SALDIRDI
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, TBMM'de çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken CHP'li Engin Altay'ın saldırısına uğradı. Altay, Yılmaz'a arkadan yumrukla saldırdı. O anları anlatan fotoğraf karesi Twitter'da çok sayıda paylaşım aldı.