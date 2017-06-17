CHP'li isimden canlı yayında skandal 'yürüyüş' itirafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili davada hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşe Ankara Batıkent'teki 75. Yıl Hipodromu yakınlarındaki alanda ara verdi.

CANLI YAYINDA SKANDAL İTİRAF



CHP'nin yayın organı Halk TV Hipodrum'dan canlı yayına geçti. Halk Tv'nin canlı yayında olduğunu unutan CHP Ankara İl Başkanı Adnan KeskinHalk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç'in kulağına eğilerek 'Bu yürüyüşü kesmezsek var ya bu yürüyüş çok şeye gebe' dedi. Şaban Sevinç ise Keskin'e 'Bu yürüyüş çok güzel sonuçlar doğurabilir hakikaten' yanıtını verdi.



ELİYLE SUSUN İŞARETİ YAPTI



Programın sunucusu İsmail Dükel ise Adnan Keskin ve Şaban Sevinç'i eliyle sus işareti yaparak uyararak canlı yayında olduklarını hatırlattı.