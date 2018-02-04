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CHP'li isimden AK Parti'ye övgü

CHP PM Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, AK Parti’yi "İyi ki Ak Parti var, ne güzel hem Trabzon'da hem Diyarbakır'da oy alıyor" diyerek övdü.

04 Şubat 2018 Pazar 23:18
CHP'li isimden AK Parti'ye övgü

CHP PM Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, AK Parti'nin, Diyarbakır'dan da Trabzon'dan da oy alarak Türkiye'nin birliğini sağladığını söyleyerek, 'Allah için doğruya doğru demek lazım, Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür söylemi yanlış mı?' sorusunu sordu.

CHP PM Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'de sadece 5 ülkenin söz hakkına sahip olmasını eleştiren söylemlerine destek vererek, 'Allah için doğruya doğru demek lazım, Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür söylemi yanlış mı? Dünya sistemi karşısında biz muhalif değil miyiz? Nasıl sosyal demokratız o zaman?' dedi.

CHP'li Kılıçaslan, CHP'ye de bir eleştirdi getirerek, AKP'nin Türkiye'nin her yerinden oy aldığını ancak CHP'nin alamadığını, bu nedenle Türkiye'nin AK Parti'nin sayesinde birliğini sağladığını ileri sürdü.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 23:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ismailismail1 sa önce
    Bu adamı chp de fazla barındırmazlar
  • abdoabdo2 sa önce
    CHP DEĞİL YENİ ADI 15 YILDIR CHPKK DIR
  • nn2 sa önce
    CHPturk islam milletiyle barışık deyil
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