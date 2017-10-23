Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Levent Gök resmen açıkladı: Aday olmayacağım

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, yeniden CHP Grup Başkanvekilliği için aday olmayacağını açıkladı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:52
Levent Gök resmen açıkladı: Aday olmayacağım

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. CHP Grup Başkanvekilliği için yeniden aday olup olmayacağı sorusu üzerine Gök, siyasetin herkese yüklediği sorumluluklar bulunduğunu belirterek, partide yeni kadrolara yol açmak için yeniden CHP Grup Başkanvekilliği için aday olmayacağını söyledi. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:52
  1. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…