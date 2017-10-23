Levent Gök resmen açıkladı: Aday olmayacağım

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. CHP Grup Başkanvekilliği için yeniden aday olup olmayacağı sorusu üzerine Gök, siyasetin herkese yüklediği sorumluluklar bulunduğunu belirterek, partide yeni kadrolara yol açmak için yeniden CHP Grup Başkanvekilliği için aday olmayacağını söyledi.