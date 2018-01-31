CHP'li isim isyan etti! Nereye gitsem domuz etini...

CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte attığı tweetlerden patlak veren kriz derinleşiyor.

Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' sloganını militer bulan Kaftancıoğlu'nun domuz eti paylaşımı da dikkat çekmişti. Kaftancıoğlu eşinin paylaştığı mesajı retweet etmiş, o mesajın altındaki '7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı' mesajı dikkat çekmişti.

Bu paylaşım CHP'nin başını fena halde ağrıtmışa benziyor ki CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, domuz eti paylaşımından dert yandı. Takvim gazetesinden Şebnem Bursalı'ya göre Bekaroğlu, sahadaki durumla ilgili Genel Merkez'i bilgilendirirken 'Nereye gittiysem domuz etini sordular. Verecek cevap bulamadım' dedi.