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CHP'li isim isyan etti! Nereye gitsem domuz etini...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, CHP'nin Yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun domuz eti paylaşımından dert yandı: "Nereye gittiysem domuz etini sordular. Verecek cevap bulamadım"

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:04
CHP'li isim isyan etti! Nereye gitsem domuz etini...

CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte attığı tweetlerden patlak veren kriz derinleşiyor.

Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' sloganını militer bulan Kaftancıoğlu'nun domuz eti paylaşımı da dikkat çekmişti. Kaftancıoğlu eşinin paylaştığı mesajı retweet etmiş, o mesajın altındaki '7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı' mesajı dikkat çekmişti.

Bu paylaşım CHP'nin başını fena halde ağrıtmışa benziyor ki CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, domuz eti paylaşımından dert yandı. Takvim gazetesinden Şebnem Bursalı'ya göre Bekaroğlu, sahadaki durumla ilgili Genel Merkez'i bilgilendirirken 'Nereye gittiysem domuz etini sordular. Verecek cevap bulamadım' dedi.

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 12:04
  1. Canan Kaftancıoğlu
  2. Ermeni Soykırımı iddiaları
  • haydahayda21 dk önce
    ee ozaman şöyle bir cevap ver hepimiz domuzuz partili olarak gel sende domuz ol diyebilirsin sahtekar din istismarcısı chp li şeyimin vekili...
  • nn23 dk önce
    NE KIZIYORSUNSANANE YAPTILAR ADAMLARKONUSUYOR HUR İRADESİNİ YASİYORDOMUZDAN OLUR DANSOZ DE. İÇKİDE
  • hocahoca24 dk önce
    Yaşar Nuri ile sen kendinizi oraya layık gördünüz. Sen oranınsın. cevaplarınızı AHC ile yollarsanız daha fazla kişiye ulaşır.
  • HsnHsn24 dk önce
    sen rahmetli erbakana ihanetin hesabını ver nasıl olur da erbakanın himayesindeyken chp gibi malum bir partiye geçersin yazıklar olsun sana
  • refahrefah28 dk önce
    iyiolsunsan müslüman mahalesinden domuz mahalesinde neişin varı 90 sene tanımadınmı bu koltuk sevgisi neden
  • tuğrultuğrul34 dk önce
    Bu millete domuzluk yapmaya yeltenenler, domuzla yatıp domuzla kalkarlar yedikleri içtikleri gıdanın temelini de bu teşkil eder. Domuzların şerrinden Allah (C.C.) muhafaza eylesin.
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