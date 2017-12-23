CHP'li isim İslam'a karşı savaştıklarını itiraf etti

CHP’li bir isim, Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğu seçim öncesi, kendi aralarında yaptıkları toplantıda seçimin İslam Cumhuriyeti ile Mustafa Kemal’in Laik Cumhuriyet’i arasındaki bir seçim olduğunu ifade ederek, CHP zihniyetinin asıl savaşının İslam ile olduğunu açıkça itiraf ediyor.