CHP'li isim İslam'a karşı savaştıklarını itiraf etti
CHP’li bir isim, son yerel seçimler öncesi, kendi aralarında yaptıkları bir toplantıda CHP zihniyetinin asıl savaşının İslam ile olduğunu açıkça itiraf ediyor.23 Aralık 2017 Cumartesi 11:07
CHP’li bir isim, Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğu seçim öncesi, kendi aralarında yaptıkları toplantıda seçimin İslam Cumhuriyeti ile Mustafa Kemal’in Laik Cumhuriyet’i arasındaki bir seçim olduğunu ifade ederek, CHP zihniyetinin asıl savaşının İslam ile olduğunu açıkça itiraf ediyor.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Jurnal16 dk önce BU CHP AZINLIKLARININ BAŞINA;EBABİL OLUR UÇARIZ!TAŞ OLUR YAĞARIZ!ALLAH LA SAVAŞILIR Mİ?ATATÜRK; ALLAHcc İLEMİ SAVAŞTI EMBESİLLER! DEVŞİRME TORUNLARI...DÖNME ÇOCUKLARI! Ruhi 30 dk önce Bu kripto fetöcü bu meralin takimindan mhpden kovuldu chpye geçti Bekir gökçe4 sa önce Chp artı dinsizlik artı ermei kamal kılıçdaroğlu partinin başı neyse kuyruğuda odur ben mslumanım utan mıyorumk ko ermeni olduğu halde niye munafıklık yapıp musluman gorunmeye çalışıyo kusura bakmasın k ko kim olduğunu artık bilyoruz o hendekteki ermenilerden onlara arkadaşlar demişti zaten Yunus Aykut4 sa önce Soysuz senin gücün yeter mi �slam'da savaşmaya Sen güneşe doğru yürümeye devam et putperest İbrâhim gibi10 sa önce Bütün chpliler birer .....tir........ irfanbalcı10 sa önce ..siz islama savaşmı açtinız heyhat çok geç kaldınız atı alan üsküdarı geçti. Yavuz10 sa önce Kamal mezardan çıksa, chp yine iktidar olamaz. Chp darbe partisidir. İlk darbe padişaha ve hilafete yapılmıştır. Hemde ingiliz darbesi! 15 temmuz10 sa önce Vay sefiller siz Allah,a savaşmı açtınız vay imansızlar neden böyle rezil olduğunuz meydandadaha durunbu iyi halleriniz Allah evirir çevirir sonra yakarmış şu an evrilme çevrilme döneminizAllah islah etsinaptallığın dibisiniz Abdullah10 sa önce chp liler kafir dedigim zaman, aman deme diyorlar, baska ispata gerek yok ADEM ADEMOĞLU10 sa önce YAAASİZ KOMEDYENMİSİNİZ