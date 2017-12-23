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CHP'li isim İslam'a karşı savaştıklarını itiraf etti

CHP’li bir isim, son yerel seçimler öncesi, kendi aralarında yaptıkları bir toplantıda CHP zihniyetinin asıl savaşının İslam ile olduğunu açıkça itiraf ediyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:07

CHP’li bir isim, Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğu seçim öncesi, kendi aralarında yaptıkları toplantıda seçimin İslam Cumhuriyeti ile Mustafa Kemal’in Laik Cumhuriyet’i arasındaki bir seçim olduğunu ifade ederek, CHP zihniyetinin asıl savaşının İslam ile olduğunu açıkça itiraf ediyor.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 11:07
  1. CHP
  2. Mansur Yavaş
  • JurnalJurnal16 dk önce
    BU CHP AZINLIKLARININ BAŞINA;EBABİL OLUR UÇARIZ!TAŞ OLUR YAĞARIZ!ALLAH LA SAVAŞILIR Mİ?ATATÜRK; ALLAHcc İLEMİ SAVAŞTI EMBESİLLER! DEVŞİRME TORUNLARI...DÖNME ÇOCUKLARI!
  • Ruhi Ruhi 30 dk önce
    Bu kripto fetöcü bu meralin takimindan mhpden kovuldu chpye geçti
  • Bekir gökçeBekir gökçe4 sa önce
    Chp artı dinsizlik artı ermei kamal kılıçdaroğlu partinin başı neyse kuyruğuda odur ben mslumanım utan mıyorumk ko ermeni olduğu halde niye munafıklık yapıp musluman gorunmeye çalışıyo kusura bakmasın k ko kim olduğunu artık bilyoruz o hendekteki ermenilerden onlara arkadaşlar demişti zaten
  • Yunus AykutYunus Aykut4 sa önce
    Soysuz senin gücün yeter mi �slam'da savaşmaya Sen güneşe doğru yürümeye devam et putperest
  • İbrâhim gibiİbrâhim gibi10 sa önce
    Bütün chpliler birer .....tir........
  • irfanbalcıirfanbalcı10 sa önce
    ..siz islama savaşmı açtinız heyhat çok geç kaldınız atı alan üsküdarı geçti.
  • YavuzYavuz10 sa önce
    Kamal mezardan çıksa, chp yine iktidar olamaz. Chp darbe partisidir. İlk darbe padişaha ve hilafete yapılmıştır. Hemde ingiliz darbesi!
  • 15 temmuz15 temmuz10 sa önce
    Vay sefiller siz Allah,a savaşmı açtınız vay imansızlar neden böyle rezil olduğunuz meydandadaha durunbu iyi halleriniz Allah evirir çevirir sonra yakarmış şu an evrilme çevrilme döneminizAllah islah etsinaptallığın dibisiniz
  • AbdullahAbdullah10 sa önce
    chp liler kafir dedigim zaman, aman deme diyorlar, baska ispata gerek yok
  • ADEM ADEMOĞLUADEM ADEMOĞLU10 sa önce
    YAAASİZ KOMEDYENMİSİNİZ
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