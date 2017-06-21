CHP Buca İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yürekli bir Cumhuriyet savunucusu, CHP Buca İlçe Örgütü'nün delegelikten başkanlığa her kademesinde görev almış bir üyesi, onurlu bir CHP'li. Benim için bütün bunların yanı sıra önemi ağabeyliğiydi. Sevgili Bektaş Gül ağabeyimi maalesef bu gece kaybettik. Başımız sağolsun" mesajını paylaştı. Bektaş Gül için saat 16.00'da Buca Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek.