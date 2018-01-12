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CHP'li İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit

CHP milletvekillerinin hakaret ve nefret dili devam ediyor.

12 Ocak 2018 Cuma 21:06

CHP milletvekillerinin hakaret ve nefret dili devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de konuşan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kocabıyık, ''Muharrem İnce'nin memleket meseleleriyle ilgili herhangi bir konuda konuştuğunu duymadım, orta mektep seviyesinde sözleri, tavırları ve reaksiyonları olan birisi" ifadelerini kullandı.

 

 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 21:06
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. CHP
  3. AK Parti
  4. Muharrem İnce
  • BozoğluBozoğlu25 dk önce
    Ağzı olan konuşuyor.
  • PessimistPessimist28 dk önce
    İnceye ince giydirmeli
  • AdemAdem41 dk önce
    Herkes küpündekinidışarı sızdırır. BU HERİFİN VE GENEL MÜDÜRÜNÜN İÇİNDE DE B.K DOLU ONU SIZDIRIYOR.
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 42 dk önce
    AĞZIYLA SÖYLÜYORLAR BİLE BİLE KASTEN YAPTIKLARINI KENDİ DE BİLİYORSUNUZ
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