CHP'li İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit

CHP milletvekillerinin hakaret ve nefret dili devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de konuşan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kocabıyık, ''Muharrem İnce'nin memleket meseleleriyle ilgili herhangi bir konuda konuştuğunu duymadım, orta mektep seviyesinde sözleri, tavırları ve reaksiyonları olan birisi" ifadelerini kullandı.