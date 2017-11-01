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CHP'li il başkanı şehit ailesine çirkin bir teklifte bulundu

15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın ailesi, 15 Temmuz davasını birlikte izleme teklifi götürdüğü CHP Antalya İl Başkanı'ndan çirkin bir teklif aldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 07:12
CHP'li il başkanı şehit ailesine çirkin bir teklifte bulundu

Antalyalı 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın ailesi, 15 Temmuz davasını birlikte izleme teklifi götürdüğü CHP Antalya İl Başkanı'ndan "Cumhurbaşkanı'na da dava aç katılalım" cevabını aldı.

Meltem Kılınç ve eşi Zeki Kılınç, Sincan'da yapılan 15 Temmuz duruşmalarına siyasi parti il başkanları ile birlikte katılmayı planladı. İl başkanlarıyla görüşen Kılınç çifti, AK Parti, MHP, BBP ve Vatan Partisi'nden olumlu cevapla döndü. Ancak CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, organizasyona katılmayı reddetti. Erdem, ailenin iddiasına göre, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da dava açarsan seninle her yere gelirim" dedi.

Aile, bu teklif karşısında şoke oldu. Anne Meltem Kılınç, "Parti temsilcisini de yanımızda hissetmek istedik. Ancak beklemediğimiz bir cevap aldık" diye konuştu.

Sabah

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 07:12
  1. CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem
  2. 15 Temmuz
  • Adem yağcıAdem yağcı1 sa önce
    Ne anlatılırki ortadoğuda katil israil türkiyede kan emici chp
  • kemalkemal2 sa önce
    Chp bir terör partisi haline geldi. ktidarı bir ele alsalar Müslüman soykırımı yaparlarlar.
  • Ebu Harun Ebu Harun 2 sa önce
    Bence darbeyi belediye başkanının evinde izleyene davayı açsın... Vesselam
  • Kütahyalı Kütahyalı 2 sa önce
    Rabbim şeytanı insanoğlunun başına ilelebet düşmanı olarak,CHP de bu milletin başınailelebet düşmanı olarak yaratmış.
  • BilalBilal2 sa önce
    .... cehepe ye gidisiniz bile Aziz şehide yeterince eziyet vermistir. Biraz basiretli olun
  • ÖgretmenÖgretmen2 sa önce
    Bildiğin chp işte...Tek işi fitne fesat çıkarmak...
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