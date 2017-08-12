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CHP'li Haluk Koç görevini bırakacağını duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, partisinden istifa edeceğini açıkladı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:28
CHP'li Haluk Koç görevini bırakacağını duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Ocak ayında genel başkan yardımcılığı ve genel saymanlık görevlerimden ayrılacağım. Bayrağı gençlere bırakmak lazım'' dedi.

Partisinin Burhaniye İlçe Başkanlığını ziyaret eden ve partililerle bir araya gelen Koç, yaptığı konuşmada, Türkiye'de herkesin bir bütün olarak devlete, millete ve bayrağa saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin birlik ve beraberlikle daha güçlü olacağını anlatan Koç, bu kapsamda her kesimden insanın kucaklaşmak zorunda olduğunu anlattı.

Koç, siyasiler olarak gençlere örnek teşkil etmeleri gerektiğini de vurgulayarak, "Ocak ayında genel başkan yardımcılığı ve genel saymanlık görevlerimden ayrılacağım. Bayrağı gençlere bırakmak lazım. Biraz genel başkan baskısına maruz kalacağımı hissediyorum bırakmamam için. Yeter. Bizden daha yaşlı olanlar inatla devam ediyor ama yol açmamız lazım. Bizim örnek olmamız lazım. Gençler görevleri üstlenecek. Bıraktığımız ilkelerle devam edecekler. Bu mücadele sürecek" dedi.

"HİÇ HABERİNİZ OLMADAN SUÇ İCAT EDİYORLAR"

Koç, üzerinde her türlü baskı olduğunu, 10'dan fazla davada yargılandığını bildirdi.

Sadece konuştuğu ve hak aradığı için yargılandığını anlatan Koç, şunları kaydetti: Ne yaptım ben? Nasıl yetiştiğimizi anlattım. Hırsızlık, arsızlık yok Allah'a şükür. Ne yaptık biz? Konuştuk, sadece hak aradık. Bir tanesi Türkiye'nin bir yetkilisine 100 milyon dolar para gelmesini sorgulamamız. Bunu sorguladığımız için bankacılık sırlarını açıklamaktan ve iftira atmaktan hakim önündeyim. Böyle günlerden geçiyoruz. Hiç haberiniz olmadan size suç icat ediyorlar. Tıpkı Ergenekon, Balyoz'daki gibi. Şu anda da bir sürü insan içeride. Böyle günlerden geçiyoruz.

AA

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:28
  1. chp
  2. haluk koç
  3. istifa
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