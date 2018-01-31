CHP'li Gürsel Erol'dan partisine sert tepki: Kafamızı dışarı çıkarmıyoruz

Bu mantıkla, zihniyetle , bakış açısı ile siyaset üretilmeyeceğini ve topluma umut olunamayacağını, önlerindeki süreci parti ve kendileri için seferberlik dönemi olarak görmeleri gerektiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP), Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, "Kendimizi genel merkeze kapatmışız, oradaki odaları makam odası olarak kullanıyoruz ve kafamızı dışarı çıkarmıyoruz. Böyle bir siyaset yok" ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, CHP kurultayı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Önlerindeki süreci, parti ve bizler için seferberlik dönemi olarak görmeleri gerektiğini vurgulayan Milletvekili Erol,"40 yıldır milletvekili çıkartamadığımız illerde partimiz bize yetki versin. Ben 12 senedir yerleşik olarak İzmir'deyim. Ondan öncede Ankara'daydım. Ben Tunceli'ye gittim ve milletvekili adayı oldum. Ardından milletvekili oldum. Peki Tekin Bingöl, sen iki dönemdir Çankaya milletvekilisin ve bir dönemde Bitlis'e git. Bunda ne var. Sezgin Tanrıkulu, sen 2 dönemdir İstanbul milletvekilisin bir dönemde Diyarbakır'a git. Erdoğan Toprak, toplantılarından dolayı Düzce'de seni severler. Sende 2 dönemdir İstanbul milletvekilisin ve git bir dönemde Düzce'den ol. Beni de nereye gönderirseniz gönderin. Elazığ'a Hakkari'ye, Şırnak'a gönderin" dedi.

"BU İŞİN GİDİŞATI, SONU, SON DEĞİL"

Partinin bu şekilde büyüyeceğini ifade eden Erol, "Yoksa ben yerimi nasıl koruyacağım, bir daha milletvekili nasıl olacağım, iki tane belediye başkanı nasıl alırım, 3 belediye meclis üyesini nasıl yazarım diye olmaz. Bunları yapacaksan herkese geçmiş olsun. Partiyi kapatın gidin. Ben CHP'nin milletvekiliyim. Boş konuşmuyorum. Bu işin gidişatı ve sonu son değil. Bu mantıkla, zihniyetle, bakış açısı ile siyaset üretemeyiz. Topluma umut olamayız. Kendimizi genel merkeze kapatmışız. Oradaki odaları makam odası olarak kullanıyoruz ve kafamızı dışarı çıkarmıyoruz. Böyle bir siyaset yok. Genel kurulda listeleri falan bırakın, yırtın atın. Bu parti için olması gereken kimin adamı olursa olsun ona oy verin. Benim hiçbir listeden talebim yok. Hiçbir listede beni almasın, istemiyorum. Beni isteyen zaten seçer . Ama bu liste ve ayak oyunlarını bırakın. Hesap sorun. Partide iki tane belediye meclis üyesi belirlesen ne olur. Türkiye'yi yönetmek varken bir binayı yönetmenin hırsına kapılıp da neyin hedefine kapılıyoruz" şeklinde konuştu.