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CHP'li eski vekil Ahmet İhsan Kalkavan yaşamını yitirdi

CHP Samsun eski milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan, 65 yaşında hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2017 Pazar 14:55
CHP'li eski vekil Ahmet İhsan Kalkavan yaşamını yitirdi

CHP 24'üncü dönem Samsun milletvekili, FIFA kokartlı Türk futbol hakemi Mete Kalkavan'ın babası işadamı Ahmet İhsan Kalkavan, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Samsun Şehir Kulübü Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası Samsun Temsilciliği görevlerini yürüten Ahmet İhsan Kalkavan için yarın Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tören sonrası Kalkavan, Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 14:55
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