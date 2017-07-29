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CHP'li Erol'dan HDP'li Önder'e tokat gibi cevap

PKK terörüne karşı Meclis'te çıkışıyla övgü alan Tunceli Milletvekili Erol, kendisine ithamlarda bulunan Sırrı Süreyya Önder'e cevap verdi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:48
CHP'li Erol'dan HDP'li Önder'e tokat gibi cevap

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol hakkında “milletvekili seçilmeden önce Kandil’e mesaj göderdiği” iddiasında bulunmuştu.

Gürsel Erol, Önder'in iddialarına T24'ten Hülya Karabağlı'ya verdiği röportajla yanıt verdi:

"İSİMLERİ DE DÖNEMLERİ DE KARIŞTIRMIŞ"

"Sırrı Süreyya Önder o benimle ilgili değil isimleri karıştırdı. Dönemi de karıştırdı.  Benim böyle bir şeyimin olması mümkün değil.  Ben devlet korumasıyla gezen birisiyim isimleri dönemi karıştırdı. Ona öyle bilgi gitmiş olabilir ama yanlış."

"SENİN KANDİL'DE NE İŞİN VAR"

Sırrı Süreyya Önder'in "Ben oradaydım, benim yanımda konuştu" sözlerine "Sen bir milletvekilisin. Senin Kandil'deki mağarada ne işin var kardeşim. Sen TürkiyeCumhuriyeti yurttaşlarının verdiği vergilerden maaş alıyorsun." şeklinde karşılık veren Gürsel Erol, şöyle devam etti:

"BİR ELİ İMRALI'DA, BİR ELİ FETÖ'NÜN YANINDA"

"Sırrı Süreyya Önder demek ki çok derin bir adam; bir eli Kandil’de onlarla görüşüyor, bir eli çözüm sürecinde, İmralı’da Apo’nun yanında, bir eli FETÖ’nün yanında, bir eli Hakan Fidan’ın yanında. Müthiş bir adam, ne kadar yetenekli bir adammış.."

"DEMEK Kİ SIRTI SAĞLAM"

Sırrı Süreyya Önder'in hala Meclis'te olabilmesini eleştiren Gürsel Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zavallı Demirtaş bunun yaptığını yapmış olsa her halde düşünün. Oysa Bu adamın başına bir şey gelmiyor. Bu hâlâ Meclis’te palavra atıyorsa sırtı demek ki sağlam."

"ONU KÜRSÜDE REZİL EDERİM"

“Ben Diyap Ağa’nın torunuyum. Günü geldiğinde bedelini de, hesabını da sorarım. İddialarının hepsini kanıtlayacak yoksa onu kürsüde rezil ederim.”

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:48
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