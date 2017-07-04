Günün bombası: CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!

YENİAKİT.COM.TR - Turgay Güler'in moderatörlüğünü yaptığı Ülke Tv'de yayınlanan Sıradışı programında bu akşamki canlı yayında CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in fotoğrafları yayınlandı. Erdem'in gençlik hallerinin olduğu fotoğraflarda takkeli olduğu görülüyor. Güler, Eren Erdem'in FETÖ'cü olduğunu ima ederek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kimlerle' yürüdüğü konusunda göndermede bulundu.

'EREN ERDEM'İ KİM KILIÇDAROĞLU'NUN SAĞ KOLU YAPTI?'

Güler, "Eren Erdem'in CHP'de milletvekili olup Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olmasını sağlayan irade nedir?" sorusunu sordu.

Eren Erdem daha önce, haklarında yakalama kararı bulunan örgütün gazetesi Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı gözaltına alınırken, Dumanlı’ya büyük destek vermişti.

Konuyla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'den açıklama bekleniyor.

Kaynak: yeniakit.com.tr